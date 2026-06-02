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醫護每月少跑120公里！中山醫大暨附醫打造智慧送藥機器人

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中山醫大暨附醫與仁寶電腦共同開發的「智慧送藥機器人」，今天首度在台北國際電腦展亮相。圖／中山醫學大學提供
中山醫大暨附醫與仁寶電腦共同開發的「智慧送藥機器人」，今天首度在台北國際電腦展亮相。圖／中山醫學大學提供

中山醫學大學暨附設醫院近年積極推動智慧醫療發展，結合AI、大數據分析與臨床應用，藉由校院合作創造智慧醫療研發能量。今年首度登上2026台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）舞台，攜手科技巨頭仁寶電腦共同展示產學醫三方共創的「智慧送藥機器人」。中山附醫自主研發「智藥雲立方」系統，展現體系從醫學教育、臨床照護到智慧科技整合的跨域實力。

中山醫大校長黃建寧表示，AI正快速改變醫療與教育環境，學校近年持續推動數位賦能與深化智慧醫療布局，除成立智慧醫療研究中心外，也陸續與工研院等單位合作，推動AI醫療研究、智慧醫療人才培育與臨床應用，並結合附設醫院場域驗證，加速智慧醫療技術落地，逐步建立完整AI與數位能力培育體系。此次與科技巨頭仁寶的三方合作，將AI落地醫療場域，實際減少醫護負擔，將夢想變成實際。

中山醫學大學董事長周英香指出，此次展出的「智慧送藥機器人」，由中山醫大、中山附醫與仁寶電腦共同開發，結合Physical AI與Digital Twins（數位雙生）技術，打造智慧醫療物流與人機協作應用場景。面對醫療人力日益吃緊，團隊將醫療現場最耗體力的藥品傳送工作交由機器人執行。

根據統計，過去急診醫護與藥事人員每月領藥、補藥往返高達1500趟，若使用傳統氣送設備，雖然速度快，卻常面臨藥品損毀或漏出風險。導入智慧送藥機器人後，以急診每趟來回80公尺估算，每月可替第一線人員省下超過120公里步程，減少約25%藥品傳送人力；未來若擴展至病房與開刀房，預估每月可再省下500公里以上步程。

中山附醫總院長蔡明哲強調，醫院近年持續深耕智慧藥事與智慧醫療應用，2023年底即導入全院自動調劑藥櫃（ADC）及「ADC+S風險戰情管理系統」，並獲國家醫療品質獎（NHQA）、SNQ國家品質標章及國家新創獎肯定。他強調，智慧醫療的核心並非增加醫護負擔，而是透過科技承接高頻率傳送任務，讓醫護人員將更多時間留給真正需要臨床判斷的病人。

仁寶電腦資深副總經理陳禧冠指出，為確保醫療級安全性，團隊也建立急診與藥局的「智慧送藥閉環流程」，採專人專卡權限控管。其中，「智藥雲立方」負責藥品全程追蹤與管理；仁寶電腦的POLYMEDX則作為「Physical AI營運平台」，負責智慧機器人任務派遣與院內物流流程串聯。

陳禧冠說，當藥劑師完成調劑後，藥品進入「智藥雲立方」即啟動全程追蹤，並透過POLYMEDX平台即時協同送藥機器人與任務調度系統，提升藥品配送、安全交付與物流管理效率。

中山醫學大學董事長周英香(右六)與中山附醫總院長蔡明哲(右四)率團隊出席2026台北國際電腦展，並與仁寶團隊合影，共同展現智慧醫療創新成果。圖／中山醫學大學提供
中山醫學大學董事長周英香(右六)與中山附醫總院長蔡明哲(右四)率團隊出席2026台北國際電腦展，並與仁寶團隊合影，共同展現智慧醫療創新成果。圖／中山醫學大學提供

機器人 醫護 仁寶

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