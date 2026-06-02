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換肝名醫仲介器捐遭廢照 器捐中心董座嘆：根本問題在國內器官短缺

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
器捐病主中心董事長李明哲指出，雖不支持仲介器官行為，但追根究底，民眾海外器捐根本問題是國內器官供需失衡，應設法改善國內器官短缺問題。本報資料照片
器捐病主中心董事長李明哲指出，雖不支持仲介器官行為，但追根究底，民眾海外器捐根本問題是國內器官供需失衡，應設法改善國內器官短缺問題。本報資料照片

中山醫大附醫副院長陳堯俐因仲介病患至中國大陸接受器官移植，遭判定違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範，衛福部部長石崇良說，近期將廢止陳堯俐醫師執照，為首宗因仲介器官遭廢照案例。對此，器捐病主中心董事長李明哲指出，雖不支持仲介器官，但追根究底，民眾赴海外移植的根本問題在國內器官供需失衡，應設法改善國內器官短缺問題。

李明哲指出，依法任何人都不該仲介器捐，不支持仲介捐贈行為，但除了加強對於仲介器捐案件的督導及防範，更重要的事應改善國內器捐環境，我國器官移植相對安全，且健保全額給付，但是民眾冒著生命風險，抱著大把鈔票至境外移植，「不是因為國外的月亮比較圓、器官比較好」，而是有內情存在，就是國內器官供需失衡所導致的結果。

在器官短缺現況下，境外移植成為器官衰竭病患一線生機，不少民眾不惜花費逾千萬也要嘗試，不過，現行合法海外器捐管道少之又少。若具美國公民身分者，可至美國登記排隊，腎臟移植最快2至3年就能等到，知情人士指出，也有部分國家器官買賣合法，中東國家伊朗便是一例，不過，該國醫療水平與國內畢竟有所差距，因此國內不便大肆宣傳。

「我國器捐環境，近年不僅沒有改善跡象，還在疫情後雪上加霜，非常險惡。」李明哲指出，疫情期間因捐贈者遺體不得挪移、器官不可運送，及染疫者不可器捐等情況，捐贈率降至非常低，疫情後回溫情況也不如原先預期，捐贈率進入「高原期」，若要再提升捐贈比率，仰賴政府與民間共同合作，包括活體捐贈適度放寬資格、無心跳器捐（DCD）配套措施修正等，提升器捐比率。

李明哲說，政府應盡到責任，提升民眾器捐意願，我國潛在器捐者人數每年約5千人，如其中1成人願意捐贈，人數可達500人，但現況下，以實體器官如心、肺、腎、胰臟等計算，每年實際捐贈人數僅約140人，也就是實際捐贈人數與潛在可捐贈人數，「至少有3倍以上差距」，提升捐贈率可稍微緩解器官捐贈不足問題，但也必須從「節流」著手，減少病患進入腎臟、肝臟衰竭病程機率。

石崇良 器官移植 衛福部 器官捐贈

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