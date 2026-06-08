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必學超狂「滅蟑神招」！網友開箱驚呼：真的太有效！

聯合線上／ 文／黎允之

一到夏天，除了冷氣電費暴增，另一場「居家惡夢」也悄悄開打，那就是喜愛潮濕高溫環境的「蟑螂大軍」正式開啟狂歡派對，不只低樓層遭殃，連住在高樓的人也紛紛崩潰直呼：「牠到底怎麼上來的？」舉凡家中隨手堆放的紙箱、牆角、櫃子縫隙、廚房流理台，都可能成為蟑螂秘密基地。

究竟該如何有效殲滅「小強」？成為近期網友熱烈討論的居家生存話題。而在眾多網友分享的「滅蟑神招」中，不少人點名會直接使用 Combat 威滅滅蟑產品，認為比起看到蟑螂才拿拖鞋追打，更有效的是「從源頭滅巢」。

蟑螂神出鬼沒的特性，是許多民眾的夢魘。舉凡家中隨手堆放的紙箱、牆角、櫃子縫隙、廚房流理台，都可能成為蟑螂秘密基地。民眾時常都在找尋有效的除蟑方式。 圖／江建泰 攝影
蟑螂神出鬼沒的特性，是許多民眾的夢魘。舉凡家中隨手堆放的紙箱、牆角、櫃子縫隙、廚房流理台，都可能成為蟑螂秘密基地。民眾時常都在找尋有效的除蟑方式。 圖／江建泰 攝影

不少網友分享，自己其實早就試過各種「民間滅蟑偏方」。有人選擇用肥皂水迎戰，但前提是得先「巧遇本尊」，還得眼明手快、精準噴灑，才有機會奏效。另一派網友則偏好蟑螂屋，認為操作方便、沒有刺鼻味道，不過也有不少人坦言「常常只有第一天有用，後面蟑螂根本繞路走。」至於水煙式殺蟲劑，雖被許多人視為「大掃除等級」的滅蟑神器，但使用前不只要全家撤離，還要提前收好餐具、食物和孩童用品，繁瑣準備讓不少家庭忍不住喊：「光想到就先累。」

也因此，近年越來越多消費者開始轉向偏好「放著就能處理」的餌劑型產品，希望不用滿屋追著小強跑，也能改善蟑螂反覆出沒的崩潰日常。

「民間滅蟑偏方」常常吃力不討好，不僅勞神費力，甚至是0效果。 圖／江建泰 攝影
「民間滅蟑偏方」常常吃力不討好，不僅勞神費力，甚至是0效果。 圖／江建泰 攝影

其中，在網路上掀起不少討論的，正是威滅COMBAT滅蟑隊。威滅「居家防護」款採用芬普尼成分，具高誘食力，據說可在1天內消滅9成蟑螂¹，且藥效最長可持續365天²，對於飽受蟑螂反覆出沒困擾的家庭來說，相當省時省力。

針對蟑螂特愛出沒的局部高頻區域，威滅COMBAT滅蟑隊「超強誘食」款採用9種誘食配方，強效誘引蟑螂，特別適合廚房、餐廳等室內空間，標榜3.5倍快速滅蟑³，讓防蟑效率再升級。

值得一提的是，威滅滅蟑隊採用餌盒式設計，不易沾手，也能靈活放置於廚房縫隙、櫥櫃角落等蟑螂容易藏匿的死角，對於有孩子或寵物的家庭而言，多了一份便利與安心。

威滅的「連鎖殺蟑」機制，更是許多網友熱議的亮點，由於芬普尼藥效很強，蟑螂取食餌劑後回巢死亡，同伴接觸或食用其屍體亦會中毒，藉此可達到一次殲滅整窩蟑螂、徹底防治的效果。就有網友分享，搬家後一直被蟑螂困擾，每天都看到小蟑螂在廚房出沒，放置餌盒後約一週明顯減少，後續幾乎沒再看到蟑螂蹤影。

夏天是蟑螂最活躍的季節，與其等到家中「蟑影幢幢」才手忙腳亂，不如提早部署。威滅COMBAT滅蟑隊兼顧無味、方便與效率，是家庭防蟑的聰明之選。

威滅滅蟑隊採用餌盒式設計，不易沾手，也能靈活放置於廚房縫隙、櫥櫃角落等蟑螂容易藏匿的死角，對於有孩子或寵物的家庭而言，多了一份便利與安心。 圖／江建泰 攝影
威滅滅蟑隊採用餌盒式設計，不易沾手，也能靈活放置於廚房縫隙、櫥櫃角落等蟑螂容易藏匿的死角，對於有孩子或寵物的家庭而言，多了一份便利與安心。 圖／江建泰 攝影

威滅COMBAT滅蟑隊除了餌劑型產品，也有熱銷的殺蟲劑款，讓消滅蟑螂可以遠距離、零壓力迅速完成！可防治13種害蟲且味道不刺鼻。但需要注意餌盒周圍請勿噴灑殺蟲劑，以免產生忌避效果，影響蟑螂取食與餌盒藥效。

威滅COMBAT殺蟲劑是居家除蟲好幫手。 圖／江建泰 攝影
威滅COMBAT殺蟲劑是居家除蟲好幫手。 圖／江建泰 攝影

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1. 根據威滅藥效檢測報告指出威滅蟑螂隊在24小時內針對德國蟑螂致死率為90%
2. 係指一次殺蟑效果可達365天
3. 根據威滅藥效檢測報告指出威滅滅蟑隊-i在2日內針對德國蟑螂-殺蟑致死率為100%，與威滅其他產品相比，殺蟑速度為3.5倍

台灣漢高股份有限公司/環藥販賣字第01-074號
威滅滅蟑隊-i 環署衛輸字第0941號；威滅滅蟑隊 環署衛輸字第0488號
威滅除蟲殺蟲劑-柑橘香 環部衛輸字第0981號

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