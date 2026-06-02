快訊

永康女高中生被摀嘴強拉 嫌犯竟早已準備好空屋「預謀性侵」

「換肝名醫」陳堯俐仲介病患海外器官移植 衛福部開鍘廢除醫師執照

被問三星薪酬爭議！黃仁勳：員工薪水應盡可能多拿 我盡所能發高薪

聽新聞
0:00 / 0:00

華航787豪經艙首亮相！下半年先飛首爾、大阪 5大全新亮點一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影
華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影

華航空訂購24架波音787，作為新世代中運量廣體客機主力。今年起至2028年陸續完成交機，預計首架將於今年下半年正式上線服務。今天華航率先亮相787豪華經濟艙，並設有5項全新設計。華航表示，首架787會先以區域航線如首爾大阪等航點起落，後續再往中長程航線布局。

華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相，以「山城星芒」為設計概念，並設有5項全新設計，包含六向式隱私頭枕、環繞式防護罩、手機與平板支架、皮革腳踏、玫瑰金閱讀燈。

豪華經濟艙餐桌延續華航跨機隊的柿木紋識別，並結合防滑表層，兼顧美感與實用功能。桌面設計貼心融入手機與平板支架的巧思，提升旅客使用個人行動裝置的便利性。

個人影視系統配備15.6吋4K高畫質螢幕，並推出智慧行動裝置連接功能，手機與平板可直接作為機上影視娛樂系統的遙控器，也支援藍牙耳機配對；另外也首次採玫瑰金顏色的閱讀燈點綴。

豪華經濟艙產品部分，為打造細緻尊榮飛行體驗，設備白瓷質感輕量化餐具、獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等，更提供等同商務艙的免費機上Wi-Fi，支援無限瀏覽網頁與文字訊息功能。

華航也首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs及丹麥多方位設計品牌FRAMA ，推出全新機上旅行包（Travel Kit）。

華航總經理陳漢銘說，非常期待訂購的波音787今年的交付，一直有派兩組人力緊盯交付作業，希望能愈快愈好，預期今年下半年首架可以上線服務，並可能會先以區域航線如首爾、大阪等航點起落，後續再往中長程航線來布局。

針對豪經艙目標客群，陳漢銘說，全世界都有華航的高端旅客，不只空中服務、地面服務都要做到。豪經艙需求客群愈來愈年輕化，部分企業差旅也經常性使用豪經艙，這也是路行致力於接下來的787機隊，並鎖定在豪經艙的艙位上，不管是硬體、軟體等設備都持續升級，盼能給使用者帶來更好飛行體驗。

國籍航空的國際航線客運燃油附加費將自6月7日起調降，短程航線調降為35美元，長程航線調降為91美元，民眾關注未來是否會有較便宜的機票。對此，華航董事長高星潢說，機票價格仍取決於供需，因此有時長程航線票價不一定會貴，有時短程航班票價需求高，價格自然往上走，但會維持合理的成本需求；油價部分，他表示，仍希望油價成本早日下降。

華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影
華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影

華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影
華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影

華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影
華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影

華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影
華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影

華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影
華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影

華航 大阪 首爾

延伸閱讀

華航全新787豪華經濟艙首度亮相 打造美好飛行體驗

影／華航電腦展搶商機 787豪華經濟艙現場亮相

華航首度參與電腦展 高星潢：AI挹注貨運蓬勃發展

華信歡慶35周年攜手 Taiwolf 推出空服員活力裝

相關新聞

首例！換肝名醫陳堯俐仲介病患海外器官移植 衛福部開鍘廢除醫師執照

台灣醫界爆出器官移植仲介重大案件，台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐因多次仲介國內病患赴中國大陸接受器官移植，違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範，在經法院判決確定及醫師懲戒程序後，已遭廢止醫師執照。衛福部長石崇良表示，該案已歷經司法程序及醫師懲戒審議，最終由醫師懲戒委員會確認處分內容，近期正式完成廢止執照程序。

周五開啟10天降雨模式 賈新興：下周一起4天季風低壓威脅最關鍵

從薔蜜颱風北上到梅雨轟炸，4個關鍵時段一次看清楚。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天至明天，薔蜜颱風北上衝日本；台灣天氣方面，明天至周四，好天氣只剩兩天，高溫炎熱・南海熱帶系統觀察。周五起至15日，降雨模式全面開啟，各地降雨明顯增加，出門雨具不離手；其中，下周一至下周四，季風低壓偏西南風，最關鍵，天氣不穩定，局部陣雨雷雨加上強陣風，避免前往山區，外出特別注意安全。

3-4月統一發票對了沒？共開出20張千萬獎、19張200萬獎

財政部賦稅署2日公布2026年3-4月期統一發票特別獎及特獎中獎張數統計。經檢核排除空白、作廢、金額不符及不符合給獎規定的發票後，本期共開出20張1,000萬元特別獎及19張200萬元特獎，中獎民眾可自6月6日起至9月7日止領獎。

6月是防蟑重要時期！拒小強到家中避暑 做好3件事舒爽到明年

隨氣溫逐漸攀升，且環境潮濕，六月正是蟑螂最活躍的繁殖巔峰期。專家指出，蟑螂在攝氏25度以上的環境活動最頻繁，梅雨時期到夏季這段期間最容易繁殖，到了30度左右、濕度60%以上時，甚至最高會飛進5公尺左右的樓層，從二樓陽台入侵。由於成蟲僅需5毫米、孵化後的幼蟲只需0.5毫米的縫隙就能潛入，因此夏季防蟑不僅能決定當下的生活品質，更與隔年的蟑螂數量息息相關。

華航787豪經艙首亮相！下半年先飛首爾、大阪 5大全新亮點一次看

中華航空訂購24架波音787，作為新世代中運量廣體客機主力。今年起至2028年陸續完成交機，預計首架將於今年下半年正式上線服務。今天華航率先亮相787豪華經濟艙，並設有5項全新設計。華航表示，首架787會先以區域航線如首爾、大阪等航點起落，後續再往中長程航線布局。

高麗菜竟是後段班！營養師揭高纖蔬菜排行 1招讓纖維量飆3倍

不少人認為絲瓜、高麗菜是高纖蔬菜，多吃有助腸胃蠕動與排便順暢。不過營養師林俐岑近日在臉書發文指出，許多人對蔬菜纖維含量存在迷思，實際查閱食品營養成分資料庫後發現，部分民眾印象中的「高纖蔬菜」纖維含量其實不如想像，高麗菜、絲瓜甚至只能算是後段班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。