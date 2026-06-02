華航787豪經艙首亮相！下半年先飛首爾、大阪 5大全新亮點一次看

中華航空訂購24架波音787，作為新世代中運量廣體客機主力。今年起至2028年陸續完成交機，預計首架將於今年下半年正式上線服務。今天華航率先亮相787豪華經濟艙，並設有5項全新設計。華航表示，首架787會先以區域航線如首爾、大阪等航點起落，後續再往中長程航線布局。

華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相，以「山城星芒」為設計概念，並設有5項全新設計，包含六向式隱私頭枕、環繞式防護罩、手機與平板支架、皮革腳踏、玫瑰金閱讀燈。

豪華經濟艙餐桌延續華航跨機隊的柿木紋識別，並結合防滑表層，兼顧美感與實用功能。桌面設計貼心融入手機與平板支架的巧思，提升旅客使用個人行動裝置的便利性。

個人影視系統配備15.6吋4K高畫質螢幕，並推出智慧行動裝置連接功能，手機與平板可直接作為機上影視娛樂系統的遙控器，也支援藍牙耳機配對；另外也首次採玫瑰金顏色的閱讀燈點綴。

豪華經濟艙產品部分，為打造細緻尊榮飛行體驗，設備白瓷質感輕量化餐具、獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等，更提供等同商務艙的免費機上Wi-Fi，支援無限瀏覽網頁與文字訊息功能。

華航也首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs及丹麥多方位設計品牌FRAMA ，推出全新機上旅行包（Travel Kit）。

華航總經理陳漢銘說，非常期待訂購的波音787今年的交付，一直有派兩組人力緊盯交付作業，希望能愈快愈好，預期今年下半年首架可以上線服務，並可能會先以區域航線如首爾、大阪等航點起落，後續再往中長程航線來布局。

針對豪經艙目標客群，陳漢銘說，全世界都有華航的高端旅客，不只空中服務、地面服務都要做到。豪經艙需求客群愈來愈年輕化，部分企業差旅也經常性使用豪經艙，這也是路行致力於接下來的787機隊，並鎖定在豪經艙的艙位上，不管是硬體、軟體等設備都持續升級，盼能給使用者帶來更好飛行體驗。

國籍航空的國際航線客運燃油附加費將自6月7日起調降，短程航線調降為35美元，長程航線調降為91美元，民眾關注未來是否會有較便宜的機票。對此，華航董事長高星潢說，機票價格仍取決於供需，因此有時長程航線票價不一定會貴，有時短程航班票價需求高，價格自然往上走，但會維持合理的成本需求；油價部分，他表示，仍希望油價成本早日下降。

華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影

華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影

華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影

華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，座椅內裝今於COMPUTEX率先亮相。記者胡瑞玲／攝影