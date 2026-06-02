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AI幫醫師找出「看不見的肝癌」 台灣自研「肝瘤偵」系統發現早期肝癌

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
好心肝基金會與聰泰科技及台大醫院共同研發的「肝瘤偵」，已完成法規認證取得TFDA，挺進全球智慧醫材市場。記者廖靜清／攝影
好心肝基金會與聰泰科技及台大醫院共同研發的「肝瘤偵」，已完成法規認證取得TFDA，挺進全球智慧醫材市場。記者廖靜清／攝影

肝癌多年來高居國人癌症死因第二位，每年有超過7000人死於肝癌，若將慢性肝病與肝硬化合併計算，每年死亡人數則超過1萬1000人。面對肝癌早期症狀不明顯、超音波檢查高度仰賴醫師經驗等挑戰，國內醫界與科技界攜手打造人工智慧（AI）輔助診斷工具，盼成為提升肝癌早期偵測率的新利器。

由好心肝基金會、台大醫院及聰泰科技共同研發的「肝瘤偵」（iGood Liver AI），近日正式取得衛福部食藥管署醫療器材認證，並宣布捐贈50套系統至全台偏鄉及醫療院所，希望透過AI技術協助醫師在超音波檢查過程中更精準辨識肝臟病灶，縮短城鄉醫療落差。

衛福部長石崇良表示，根據衛福部最新死因統計，113年有7513人死於肝癌，仍是國人十大癌症死因第二位。慢性肝病及肝硬化死亡人數則降至3725人，退出十大死因排行，顯示台灣近40年推動肝炎防治已展現成果。另外，台灣已提前於2025年達成世界衛生組織消除C型肝炎目標，未來將持續結合創新科技與跨部門合作，降低肝癌發生率與死亡率。

石崇良指出，國內肝癌趨勢與全世界相同，病毒性導致慢慢減少，但是和代謝症候群、肥胖及脂肪肝相關的肝癌則有增加趨勢，國健署正在建立風險評估機制，建立出適合台灣的早期肝癌偵測模型，盼提升高風險族群篩檢率與早期發現率。

肝病防治學術基金會董事長許金川指出，肝癌是亞洲地區常見癌症之一，尤其東南亞國家對超音波篩檢需求持續增加。相較於電腦斷層或核磁共振檢查，超音波設備普及、成本較低，是肝病篩檢的重要工具，但診斷結果受到操作者經驗影響。有了AI系統的加入，有望成為臨床醫師的重要輔助，提升肝腫瘤偵測能力。

「肝瘤偵」結合台大醫院累積數十年的肝臟超音波影像資料與臨床驗證成果，由科技團隊將演算法整合至即時運算平台，讓醫師在檢查當下即可獲得AI分析結果。許金川表示，系統設計目標並非取代醫師，而是扮演「第二雙眼睛」，協助發現肉眼容易忽略的可疑病灶，提高早期發現機會。

台大醫學院長吳明賢表示，肝癌的早期診斷主要依賴影像學檢查，因判讀相當複雜，包括腫瘤大小、生長位置、是否合併肝硬化或脂肪肝都會影響判斷。臨床上會採用多重影像交叉比對，而現在有了智慧醫療輔助醫師判讀，這套系統也讓其他醫師擁有如專家在側的輔助判讀能力。

肝基會執行長粘曉菁表示，AI並非取代醫師，透過肝瘤偵輔助，不僅可提升肝腫瘤辨識準確度，也能減少病患等待與焦慮，協助醫療院所加速診斷流程。對偏鄉地區而言，更有機會讓基層醫療院所獲得接近醫學中心等級的影像判讀支援。

「肝瘤偵」可提升腹部超音波檢查效益，讓肝癌診斷更加</p><!--9--><p> 精準。記者廖靜清／攝影
「肝瘤偵」可提升腹部超音波檢查效益，讓肝癌診斷更加

精準。記者廖靜清／攝影

肝癌 衛福部 台大醫院

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