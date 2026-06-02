立院三讀資源循環推動法 環境部：進入循環經濟新時代

資源循環推動法2日三讀通過，象徵台灣正式從過去的「廢棄物管理」邁向「資源循環」新階段。未來將以源頭減量、資源循環為核心，建立產品全生命週期管理制度，推動循環經濟發展，作為達成2050淨零排放的重要法制基礎。

環境部表示，原《資源回收再利用法》修正後更名為《資源循環推動法》，主要因應資源耗竭、全球氣候變遷及國際綠色供應鏈轉型趨勢，透過制度改革與跨部會合作，推動產業從傳統線性經濟轉向循環經濟。

此次修法最大亮點之一，是首度將產品從設計、生產、消費、回收至再利用的全生命週期納入管理。未來政府將訂定國家資源循環計畫，並成立跨部會「資源循環推動會」，整合中央與地方資源，共同推動循環經濟政策。

在源頭管理方面，法案導入綠色設計制度，未來可指定產品或營建工程採用易拆解、單一材質或一定比例再生料等設計方式，提升資源再利用效率。同時，也可要求業者採取重複使用、減少使用、延長使用壽命或禁限用等措施，降低對原生資源的依賴。

為鼓勵永續消費，新法也新增循環標誌及產品資訊揭露制度，未來消費者可清楚了解產品再生料使用比例、耐用性、可維修性及回收方式，作為購買循環產品或服務的參考依據。

此外，政府未來將優先採購循環產品，並鼓勵企業投入循環採購，以擴大市場需求。法案也建立「創新實驗沙盒」制度，讓循環技術及創新商業模式可在受控環境下進行驗證，加速技術發展與產業創新。

環境部表示，資源循環不僅是淨零轉型的重要基礎，也攸關國家韌性與產業競爭力。後續將推動相關子法及配套措施，並持續與地方政府、產業及民間團體合作，逐步完善循環體系，朝「資源循環零廢棄」目標邁進。