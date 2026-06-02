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61歲男突心肌梗塞失去生命徵象 醫院啟動心導管綠色通道搶回一命

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
病患心導管血管攝影，顯示冠狀動脈左前降支（LAD）完全阻塞。圖／為恭紀念醫院提供
病患心導管血管攝影，顯示冠狀動脈左前降支（LAD）完全阻塞。圖／為恭紀念醫院提供

61歲陳姓男子日前突發心肌梗塞並失去生命徵象，被緊急送往頭份市為恭紀念醫院搶救，經院內急診與心臟內科緊密合作，男子成功恢復生命徵象，並在黃金時間內打通血管，病人順利脫離呼吸器、意識清醒，恢復情況良好。

為恭醫院心臟科醫師陳逸璘指出，心肌梗塞發作往往猝不及防，如合併到院前心跳停止，存活率極低。這名病人送達急診入口時，已無自發性呼吸與心跳。檢傷護理師即刻啟動心肺復甦術（CPR），並於送入急診室的過程中持續不中斷急救，隨後由醫療團隊接手進行電擊等處置，成功恢復生命徵象。

病患後續經心電圖確認為急性前壁ST段上升型心肌梗塞，並合併心因性休克。陳逸璘評估後，立即啟動心導管綠色通道，檢查顯示患者左前降支冠狀動脈完全阻塞，醫療團隊即刻施行氣球擴張術，並置放藥物塗藥支架，成功恢復血流。

為恭醫院表示，作為苗栗中港次醫療區心血管照護主要後送醫院，院內護心團隊每年執行逾千例心導管治療，去年2025年並啟用第二導管室，進一步強化急重症即時處置能力，確保在關鍵時刻能迅速完成血管再通，提升整體救治成功率。

院方表示，這名病患術後轉入加護病房照護，心肌功能逐步改善且血壓穩定，順利脫離強心劑與呼吸器支持，恢復清醒並進入復原階段。病人出院後，非常感謝陳逸璘醫師，對醫療團隊在關鍵時刻的及時搶救深表肯定與感謝。

陳逸璘指出，這起個案搶命成功有3個關鍵面向，第一為急診團隊迅速啟動標準化急救流程，爭取每一秒的救援機會；第二為院內緊急救治體系完善，確保病患於最短時間內獲得關鍵處置；第三為急診與心臟內科無縫銜接，迅速完成心導管治療，減輕心肌缺氧對腦部與心臟的二次損傷。另在醫療品質指標方面，為恭醫院去年ST段上升型心肌梗塞病人Door-to-Balloon（D2B）90分鐘內達成率達96.2%，展現穩定的急重症處置能力。

他提醒，心肌梗塞症狀不僅限於典型胸痛，像盜汗、呼吸困難或突發意識改變都可能是警訊，如果發現疑似症狀應立即就醫；民眾若遇突發倒地情況，應即刻施行CPR並撥打119，把握每一秒搶救時機。此外，心肌梗塞後預防再次復發的方法同樣關鍵，包括嚴格控制血壓、血糖與血脂、規律服用抗血小板藥物、戒菸及維持健康生活型態，並定期回診追蹤，以降低再發風險，守護長期心血管健康。

男子經支架置放後的血管攝影，原本阻塞的冠狀動脈左前降支（LAD）已打通。圖／為恭紀念醫院提供
男子經支架置放後的血管攝影，原本阻塞的冠狀動脈左前降支（LAD）已打通。圖／為恭紀念醫院提供

為恭醫院心臟科醫師陳逸璘指出，心肌梗塞發作往往猝不及防，如合併到院前心跳停止，存活率極低，照片為診療示意圖，非當事人。圖／為恭紀念醫院提供
為恭醫院心臟科醫師陳逸璘指出，心肌梗塞發作往往猝不及防，如合併到院前心跳停止，存活率極低，照片為診療示意圖，非當事人。圖／為恭紀念醫院提供

心肌梗塞

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