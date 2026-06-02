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怕戴上拿不掉的項鍊？ 嘉基無痕消融術讓甲狀腺結節如打針般消失

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
脖子腫一塊、吞口水卡卡的，不少人第一時間擔心是不是癌症。圖／嘉義基督教醫院提供
脖子腫一塊、吞口水卡卡的，不少人第一時間擔心是不是癌症。圖／嘉義基督教醫院提供

有民眾在照鏡子時，若發現脖子出現凸起腫塊，常會擔心自己是否罹患癌症。嘉義基督教醫院指出，甲狀腺結節不等於癌症，且現在已有兩種主流的「無痕治療」方式，不會在脖子留下如同「拿不掉的項鍊」般的傳統疤痕，不用因害怕疤痕而延誤治療時機。

一般外科醫師黃仁維表示，如果經檢查確認為「良性甲狀腺結節」，但因腫塊明顯影響外觀、造成壓迫感或吞嚥不適，可考慮「甲狀腺微波／射頻消融術」。這項治療不需傳統開刀，也不必全身麻醉，而是透過細針導入熱能使結節逐漸萎縮變小，過程就像打針一樣，頸部幾乎看不到痕跡，多數患者當天即可返家。消融術能保留大部分正常甲狀腺功能，降低術後長期服藥機率，深受愛美族群與忙碌上班族歡迎。

不過，如果結節過大或確診為「甲狀腺癌」，就需要切除病灶。一般外科醫師劉憲表示，此時「達文西機械手臂手術」是另一項重要武器。達文西手術能把傷口巧妙隱藏在腋下或乳暈，避免在脖子留下疤痕。透過高解析3D立體視野與靈活機械手臂，能精準避開神經與聲帶組織，在完整切除腫瘤時，也降低術後聲音沙啞的風險。

醫師提供簡單的判斷原則，良性結節用消融術縮小，惡性腫瘤則用達文西完整切除。每名患者狀況不同，仍需經專業醫師評估，才能制定最適合的治療方案。

甲狀腺傳統手術容易戴上「拿不掉的項鍊」。圖／嘉義基督教醫院提供
甲狀腺傳統手術容易戴上「拿不掉的項鍊」。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉基醫師黃仁維說明，相較傳統手術，消融術傷口極小，頸部幾乎看不到痕跡。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基醫師黃仁維說明，相較傳統手術，消融術傷口極小，頸部幾乎看不到痕跡。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉基醫師劉憲說明達文西手術能把傷口巧妙隱藏在腋下或乳暈，避免在脖子留下傳統手術疤痕。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基醫師劉憲說明達文西手術能把傷口巧妙隱藏在腋下或乳暈，避免在脖子留下傳統手術疤痕。圖／嘉義基督教醫院提供

癌症 甲狀腺 結節

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