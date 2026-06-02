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南海低壓醞釀漸活躍 颱風論壇：西南季風影響 中南部降雨機率增
南海的季風低壓正逐漸發展中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，預計周四起，太平洋高氣壓逐漸減弱、東退，南海低壓帶將引導西南季風向東亞擴張。周五至下周末期間，台灣及周邊將處於穩定的西南風環境，西南風時強時弱，但整體水氣相當豐沛，天氣型態也將與本周有明顯不同。
西南季風影響期間，迎風面的中、南部地區降雨機率偏高，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，容易出現陣雨或雷雨，部分時段甚至可能有較大雨勢發生，預計將迎來一段較容易下雨的日子。此外，西南季風低壓帶範圍相當廣闊，期間不排除有發展較好的低壓系統在其中生成，並通過台灣附近。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於這類低壓系統的位置、路徑及發展強度，將影響水氣輸送帶與西南風強風軸的位置，因此也會牽動台灣降雨熱區的分布，以及各地雨量的多寡，是未來1至2周觀察的重點之一。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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