快訊

永康女高中生被摀嘴強拉 嫌犯竟早已準備好空屋「預謀性侵」

「換肝名醫」陳堯俐仲介病患海外器官移植 衛福部開鍘廢除醫師執照

被問三星薪酬爭議！黃仁勳：員工薪水應盡可能多拿 我盡所能發高薪

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航空三度攜手外貿協會 參展COMPUTEX 聯手拓展國際商機

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
現場結合趣味遊戲與波音787夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅體驗，為觀展體驗增添更多驚喜與樂趣。圖／長榮航空提供
現場結合趣味遊戲與波音787夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅體驗，為觀展體驗增添更多驚喜與樂趣。圖／長榮航空提供

長榮航空三度攜手中華民國對外貿易發展協會（外貿協會），再次參加2026年COMPUTEX台北國際電腦展。為了感謝企業夥伴支持「BizFam全球企業差旅回饋計畫」，凡親臨南港展覽一館Premium Lounge，就能獲得專屬機票折扣優惠，並有機會獲得精美小禮及參加全球不限航點豪華經濟艙免費機票抽獎活動。一般民眾部分，凡是長榮航空無限萬哩遊會員或現場入會之民眾也有機會獲得精美小禮。

長榮航空表示，2026年COMPUTEX台北國際電腦展參於南港展覽一館/二館、台北世貿中心及台北國際會議中心盛大展出。長榮航空位於南港展覽一館4樓的Premium Lounge，現場結合趣味遊戲與波音787夢幻客機「皇璽桂冠艙」座椅體驗。台北世貿中心一館2樓展區，同步展出全新第四代「豪華經濟艙」座椅，也邀請民眾蒞臨試坐，感受類比商務艙等級的座椅設計，享受五星級航空公司的服務品質。

長榮航空說明，COMPUTEX不僅為全球前三大電腦展之一，同時也是台灣向國際展現產業實力的重要平台，今年預計有超過1,500家來自不同國家的科技企業共襄盛舉。長榮航空自2025年推出BizFam，成功協助各大企業導入並穩定運行，今年的平台功能再度進化，主推全新的企業購票系統，透過優化的直覺式操作介面，徹底免除過往繁瑣的購票流程，為商務人士打造更流暢、更便利的差旅行程管理服務。

長榮航空藉此機會在COMPUTEX向全球商務夥伴介紹全新升級的BizFam，展現BizFam過去一年來的精進成果，及深耕企業差旅市場與強化國際競爭力的嶄新布局，擴大爭取國際商務差旅的潛在市場，歡迎各產業的企業夥伴，共同推廣行銷、深化長期合作關係，攜手成為共築藍圖的堅實夥伴。

此外，長榮航空預計今年6月26日盛大開航「桃園－華盛頓特區」直飛航線，串聯台灣的AI科技實力與美國政治經濟中心，更完善美東市場的版圖，與既有的西岸與中西部航點，形成完整的跨洲連接飛航網絡，為雙邊商務往返提供更高效的移動選擇。

長榮航空參加2026年COMPUTEX台北國際電腦展，此為位於南港展覽一館4樓展區的Premium Lounge。圖／長榮航空提供
長榮航空參加2026年COMPUTEX台北國際電腦展，此為位於南港展覽一館4樓展區的Premium Lounge。圖／長榮航空提供

長榮航空BizFam企業夥伴能獲得專屬機票折扣優惠，並有機會獲得精美小禮及參加全球不限航點豪華經濟艙免費機票抽獎活動。此外，長榮航空無限萬哩遊會員或現場入會之民眾也有機會獲得精美小禮。圖／長榮航空提供
長榮航空BizFam企業夥伴能獲得專屬機票折扣優惠，並有機會獲得精美小禮及參加全球不限航點豪華經濟艙免費機票抽獎活動。此外，長榮航空無限萬哩遊會員或現場入會之民眾也有機會獲得精美小禮。圖／長榮航空提供

長榮航空 COMPUTEX 外貿協會

延伸閱讀

外貿協會董事長黃志芳：全民迎 AI 商機 台北國際電腦展史上規模最大

COMPUTEX 2026：AI從雲端走入真實世界 台灣領銜全球產業轉型

華航全新787豪華經濟艙首度亮相 打造美好飛行體驗

InnoVEX 2日登場 中企署主題館集結33家新創亮相

相關新聞

首例！換肝名醫陳堯俐仲介病患海外器官移植 衛福部開鍘廢除醫師執照

台灣醫界爆出器官移植仲介重大案件，台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐因多次仲介國內病患赴中國大陸接受器官移植，違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範，在經法院判決確定及醫師懲戒程序後，已遭廢止醫師執照。衛福部長石崇良表示，該案已歷經司法程序及醫師懲戒審議，最終由醫師懲戒委員會確認處分內容，近期正式完成廢止執照程序。

周五開啟10天降雨模式 賈新興：下周一起4天季風低壓威脅最關鍵

從薔蜜颱風北上到梅雨轟炸，4個關鍵時段一次看清楚。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天至明天，薔蜜颱風北上衝日本；台灣天氣方面，明天至周四，好天氣只剩兩天，高溫炎熱・南海熱帶系統觀察。周五起至15日，降雨模式全面開啟，各地降雨明顯增加，出門雨具不離手；其中，下周一至下周四，季風低壓偏西南風，最關鍵，天氣不穩定，局部陣雨雷雨加上強陣風，避免前往山區，外出特別注意安全。

3-4月統一發票對了沒？共開出20張千萬獎、19張200萬獎

財政部賦稅署2日公布2026年3-4月期統一發票特別獎及特獎中獎張數統計。經檢核排除空白、作廢、金額不符及不符合給獎規定的發票後，本期共開出20張1,000萬元特別獎及19張200萬元特獎，中獎民眾可自6月6日起至9月7日止領獎。

6月是防蟑重要時期！拒小強到家中避暑 做好3件事舒爽到明年

隨氣溫逐漸攀升，且環境潮濕，六月正是蟑螂最活躍的繁殖巔峰期。專家指出，蟑螂在攝氏25度以上的環境活動最頻繁，梅雨時期到夏季這段期間最容易繁殖，到了30度左右、濕度60%以上時，甚至最高會飛進5公尺左右的樓層，從二樓陽台入侵。由於成蟲僅需5毫米、孵化後的幼蟲只需0.5毫米的縫隙就能潛入，因此夏季防蟑不僅能決定當下的生活品質，更與隔年的蟑螂數量息息相關。

華航787豪經艙首亮相！下半年先飛首爾、大阪 5大全新亮點一次看

中華航空訂購24架波音787，作為新世代中運量廣體客機主力。今年起至2028年陸續完成交機，預計首架將於今年下半年正式上線服務。今天華航率先亮相787豪華經濟艙，並設有5項全新設計。華航表示，首架787會先以區域航線如首爾、大阪等航點起落，後續再往中長程航線布局。

高麗菜竟是後段班！營養師揭高纖蔬菜排行 1招讓纖維量飆3倍

不少人認為絲瓜、高麗菜是高纖蔬菜，多吃有助腸胃蠕動與排便順暢。不過營養師林俐岑近日在臉書發文指出，許多人對蔬菜纖維含量存在迷思，實際查閱食品營養成分資料庫後發現，部分民眾印象中的「高纖蔬菜」纖維含量其實不如想像，高麗菜、絲瓜甚至只能算是後段班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。