資源循環推動法今三讀 彭啓明：思維翻轉的開始

為推動資源永續利用、落實資源循環零廢棄，以及2050淨零排放路徑關鍵戰略，環境部所擬「資源回收再利用法」修正草案，更名為「資源循環推動法」，今於立法院三讀通過，成為我國建立資源全生命周期管理制度的重要法制基礎。環境部長彭啓明對此表示，這不只是法條文字的修訂，更是思維的巨大翻轉。

本次「資源回收再利用法」修法以「源頭減量、資源循環」為核心方向，透過制度革新與跨部會整合，推動產業由線性經濟全面轉型為循環經濟，本次修法首次將產品從設計、生產、消費、回收至再利用等全生命周期納入管理制度，未來政府將制定國家資源循環計畫，並設立跨部會「資源循環推動會」，整合中央與地方資源，共同推動循環經濟發展。

此外，本次修法也導入綠色設計制度，未來得指定產品及營建工程採行易拆解、單一材質或使用一定比例再生料等設計方式，從源頭降低資源浪費及提升再利用效益。同時，也可指定業者採取重複使用、減少使用、延長使用或禁限用等措施，降低對原生資源依賴。

環境部表示，為促進全民參與循環經濟，本次修法新增循環標誌及產品資訊揭露制度，讓消費者可了解產品再生料使用比率、耐用性、可維修性及回收方式，進而選購循環產品或服務，帶動永續消費市場。

此外，政府未來將優先採購循環產品，並鼓勵民間企業投入循環採購，以擴大循環市場需求。修法也新增「創新實驗沙盒」制度，讓創新循環技術或商業模式得於受控環境下進行驗證，協助循環產業發展與技術突破。

彭啓明表示，台灣的資源治理迎來歷史性的一刻，這不只是法條文字的修訂，更是思維的巨大翻轉，過去國人習慣末端處置的線性邏輯，現在將全面轉向「源頭減量、資源循環」的新經濟模式，本法案正是落實零廢棄願景的核心動能，將透過法制化的引導，讓廢棄物轉化為再生資源，建構起更具韌性的循環產業鏈，重新定義台灣對資源的利用方式。