世界遺產雷蒂亞鐵路與阿里山林鐵締結姊妹鐵道 開啟夥伴關係

農業部林業及自然保育署長林華慶日前率團前往瑞士聖莫里茨市（St. Moritz），與名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的雷蒂亞鐵路（Rhätische Bahn, RhB）於2026年6月1日正式簽署協議書締結姊妹鐵道，是阿里山林鐵繼與日本、印度、瑞士、英國、斯洛伐克及澳洲結盟後，跨越6國所締結的第11條姊妹鐵道，2條各自承載阿爾卑斯山與阿里山自然地景的山岳鐵道正式開啟夥伴關係。

雷蒂亞鐵路路線總長385公里，其中30%處於海拔1500公尺以上的高山上運行，每年超過1500 萬名旅客搭乘；2008年以「阿爾布拉／伯連納景觀」之名登錄聯合國世界遺產，特色包含大量螺旋隧道、梯形路堤及高架橋等工程設計。

林保署表示，2025年9月，我文化部文化資產局舉辦「2025年台灣文化遺產國際論壇」邀請雷蒂亞鐵路亞太區行銷經理Patrick Miescher訪台，並以「瑞士雷蒂亞鐵路：世界遺產為基礎的蘭德瓦瑟世界計畫與永續發展」專題演講，Patrick Miescher也特別拜會林保署就世界文化遺產鐵路經營進行交流，隨後更實地考察阿里山林業鐵路，並對林鐵的鐵道技術、自然生態與文化底蘊深感驚艷，也從中觀察到2條鐵路在工程挑戰與文資保存上的高度共通性與價值認同，進而促成雙方締結姊妹鐵路。

雷蒂亞鐵路執行長Renato Fasciati表示，非常高興能與阿里山林鐵締結姊妹鐵道夥伴關係，期待透過雙方合作，共同推動台灣與瑞士的鐵道觀光發展。他也期許未來能在郵輪式列車、聯合行銷及跨國旅遊產品等面向展開更密切的合作。

RhB市場管理部門負責人Michel Pauchard也指出，阿里山林鐵與雷蒂亞鐵路擁有許多相似之處。瑞士台灣商業聯盟（Swiss Taiwan Business Alliance）董事會成員 Nathan Kaiser則表示，台灣與瑞士長期以來一直維持密切的商業與民間交流，並認為此次2條鐵路締結姊妹鐵道，一定會為台灣與瑞士的觀光交流帶來新的活力。