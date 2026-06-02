阿里山林鐵與瑞士世界文化遺產雷蒂亞鐵路 締結姊妹鐵道

台灣阿里山林業鐵路國際合作再創嶄新篇章。農業部林業及自然保育署長林華慶率團前往瑞士聖莫里茨市（St. Moritz），與名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的雷蒂亞鐵路（Rhätische Bahn, RhB）於2026年6月1日正式簽署協議書締結姊妹鐵道。

締結儀式在駐瑞士台北經濟文化代表王思維大使、雷蒂亞鐵路執行長 Renato Fasciati、聖莫里茨首長Christian Jott Jenny、蓬特雷西納首長Nora Saratz Cazin、恩加丁聖莫里茨旅遊局執行長Marijana Jakic、雷蒂亞鐵路市場管理部門負責人Michel Pauchard、亞太區行銷經理Patrick Miescher，以及瑞士台灣商業聯盟等的共同見證下圓滿達成。這是阿里山林鐵繼與日本、印度、瑞士、英國、斯洛伐克及澳洲結盟後，跨越6國所締結的第11條姊妹鐵道，兩條各自承載阿爾卑斯山與阿里山自然地景的山岳鐵道正式開啟夥伴關係。

雷蒂亞鐵路路線總長385公里，其中30%處於海拔1,500公尺以上的高山上運行，每年超過1,500 萬名旅客搭乘；2008年以「阿爾布拉／伯連納景觀」之名登錄聯合國世界遺產，特色包含大量螺旋隧道、梯形路堤及高架橋等工程設計。而阿里山林業鐵路是我國定「重要文化景觀」，路線總長77.85公里，爬升2,421公尺，2025年服務124萬旅客；以螺旋登山、之字形折返等設計克服急峻山勢。兩條鐵道在隧道、橋梁與馬蹄彎設計上，展現了跨越國界的工程智慧，也雙雙獲選為 2025年《寂寞星球》（Lonely Planet）《世界史詩級鐵道之旅》專書的歐、亞區推薦旅程，展現全球魅力。

雙邊締結的契機源於2025年9月，文化部文化資產局舉辦「2025年台灣文化遺產國際論壇」邀請雷蒂亞鐵路亞太區行銷經理Patrick Miescher訪臺，並以「瑞士雷蒂亞鐵路：世界遺產為基礎的蘭德瓦瑟世界計畫與永續發展」專題演講。期間，Patrick Miescher特別拜會林業及自然保育署就世界文化遺產鐵路經營進行交流，隨後更實地考察阿里山林業鐵路，並對林鐵的鐵道技術、自然生態與文化底蘊深感驚艷，也從中觀察到兩條鐵路在工程挑戰與文資保存上的高度共通性與價值認同，進而促成雙方締結姊妹鐵路。

簽署儀式前，林華慶特別以《阿里山林業鐵路：百年變革與韌性》為題進行簡報，詳述林鐵從海拔30公尺攀升至2,451公尺，歷經地形挑戰與災後修復，成功轉型為兼具文資保存與現代觀光的文化列車，令現場瑞士鐵道專家、地方首長與觀光傳媒深感驚艷。

林華慶也受邀參加雷蒂亞鐵路Ge 4/4 III型機關車的亮相儀式。他特別指出，雷鐵在現代化設備與文化遺產間的平衡極具參考價值；阿里山林鐵全新觀光列車「森里號」也將於今年投入營運，雙方在車廂美學與乘車體驗的創新上有著高度的共通語彙。未來雙方將深化「遺產治理」與「品牌行銷」的經驗共享，攜手提升高山鐵道的國際觀光魅力。雷蒂亞鐵路執行長 Renato Fasciati 表示，非常高興能與阿里山林鐵締結姊妹鐵道夥伴關係，期待透過雙方合作，共同推動臺灣與瑞士的鐵道觀光發展。他也期許未來能在郵輪式列車、聯合行銷及跨國旅遊產品等面向展開更密切的合作。

此外，RhB 市場管理部門負責人Michel Pauchard 也指出，阿里山林鐵與雷蒂亞鐵路擁有許多相似之處，並表示「兩條鐵路真的有太多相似的地方，值得彼此相互學習與交流」。瑞士台灣商業聯盟（Swiss Taiwan Business Alliance）董事會成員Nathan Kaiser（王納森）則表示，台灣與瑞士長期以來一直維持密切的商業與民間交流，並認為此次兩條鐵路締結姊妹鐵道，一定會為台灣與瑞士的觀光交流帶來新的活力。

阿里山林鐵透過與雷蒂亞鐵路的深度合作將以更具國際格局的視野，持續向世界展現動態保存之美，不僅可望帶動雙邊觀光互惠，更能讓這條台灣珍貴的百年阿里山林業鐵道，在世界舞臺上與各國遺產鐵道並肩前行，共同守護將工程智慧與歷史記憶轉化為現代觀光動力的百年動態地景。