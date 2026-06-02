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健保再優化藥品給付 大腸癌乳癌新口服標靶6月納健保

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

中央健康保險署自6月1日起多項藥品給付措施生效，涵蓋兒童、罕病及癌症等治療需求。健保署長陳亮妤表示，健保署持續依循科學實證與多次醫療專家評估會議，積極導入創新療法，提升國人醫療照護品質，作為守護全民健康最堅實的後盾。

健康台灣願景下，健保署持續接軌國際癌症治療趨勢，導入精準標靶與多元治療選擇。此次納入含capivasertib成分藥品給付於患有荷爾蒙受體(HR)陽性、第二型人類表皮生長因子受體(HER2)陰性及具PIK3CA/AKT1/PTEN任一變異之局部晚期或轉移性乳癌成人病人，與fulvestrant併用屬NCCN國際臨床治療指引Category 1且首選治療藥品；另納入含fruquintinib成分藥品，提供轉移性大腸直腸癌經多線治療後病人另一種用藥選擇，協助延長疾病控制時間及提升存活效益。同時，放寬含taxane及pyrimidine analogues類化療藥品之給付規定，與許可證適應症相同，以符合臨床治療需求，提升整體醫療照護效益，預估將嘉惠約8,200名癌症病人。

健保署指出，在罕病治療方面，對於患有特發性或遺傳性肺動脈高壓之病人，目前健保已給付藥品主要係透過改善肺血管阻力及症狀控制以延緩疾病惡化，本次納入給付含sotatercept成分藥品，屬於新作用機轉藥物，可從疾病發生與進展之上游機制介入，作為WHO-FC Ⅲ及Ⅳ升階治療藥物。根據臨床實證顯示，藥物能有效提升6分鐘步行距離之療效指標，改善患者的運動耐受力，並同時降低肺部血管阻力，預估嘉惠約140名病人。

在兒童照護方面，健保署將困難取得之兒童臨床必要藥品清單中之含baclofen成分注射劑型新藥納入健保給付，用於治療4歲以上兒童和成人病人的腦源性或脊髓源性嚴重痙攣，可有效改善嚴重痙攣病人之重度痙攣張力、疼痛與功能目標，對治療兒童痙攣有其重要性，預估嘉惠近126名兒童，挹注藥費約1,860萬元。

為提升眼科病人治療成效，針對非感染性眼後房葡萄膜炎病人，健保署放寬含dexamethasone intravitreal implant成分植入劑之藥品給付。考量部分病人需重複注射以維持療效並防止視力惡化，有其臨床必要性，放寬每眼給付至6支，有助降低眼部發炎反應及視力受損風險，提升病人視覺功能與生活品質。

陳亮妤強調，這次藥品給付調整，係綜合考量臨床治療需求、醫療科技評估及健保財務永續審慎規劃，未來將持續精進藥品健保給付制度，導入具實證效益之創新療法，確保每一位病人於關鍵治療時刻，皆能獲得最適切且最精準的醫療照護，落實健康平權與守護全民健康。

健保 癌症 健保署

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