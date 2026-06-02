陳世凱：毒駕初犯重罰12萬、乘客連坐罰1.5萬 修法拚年底上路

毒駕事件飆升，交通部將修法重罰，交通部長陳世凱2日表示，汽車毒駕罰款將從3萬元提高至12萬元，機車毒駕從1.5萬元提高至9萬元，乘客知情下可連坐罰1.5萬元，目標年底上路。

交通部研擬修正《道路交通管理處罰條例》，修法重點包括將吸食毒品後駕車者由現行吊扣駕駛執照1至2年，加重為吊銷駕駛執照且3年內不得再考領；對施用第一級、第二級毒品者，即使未有駕車行為，亦將吊銷其駕駛執照並限制重新考領，施用第三級、第四級毒品者則吊扣其駕駛執照。

陳世凱指出，這次修法除了加重毒駕本身的處罰之外，也會納入「共同乘車責任」概念，如果乘客明知駕駛人已經吸毒，仍然搭乘其所駕駛的車輛，未來將負擔共同責任，最高可處新台幣1萬5,000元罰鍰。

至於毒駕罰則部分，陳世凱表示，將大幅提高處罰標準。汽車毒駕罰鍰將由現行最高3萬元提高至12萬元起跳；機車毒駕則由現行最高1萬5,000元提高至9萬元起跳。未來採累進處罰機制，累犯罰鍰可持續加重，沒有上限。也就是說，初犯即為汽車12萬元、機車9萬元。

此外，陳世凱說，只要確認有吸毒事實，不論是否實際駕車，我們都將依法執行駕照吊扣或吊銷措施。相關《道路交通管理處罰條例》修正草案，交通部預計於一個月內，也就是今年6月送交行政院審議，後續再轉送立法院進行修法程序。

陳世凱表示，交通部將在一個月內把修法草案送至行政院，再轉送立法院審議。立法院完成立法程序後，就會立即執行。目前朝今年底前完成立法並上路的方向努力。相信朝野立委都非常重視毒駕問題，因此只要審查進度順利，年底前實施應該是可以期待的目標。