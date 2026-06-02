快訊

全國技能競賽34人食物中毒！驗出沙門氏桿菌 便當店老闆有罪定讞

華航無懼「厭童」推兒童機票5折 社群沸騰、名醫按讚

獨／從日本到台灣 曾參與緬甸民族地方武裝組織的克欽女生

聽新聞
0:00 / 0:00

高麗菜竟是後段班！營養師揭高纖蔬菜排行 1招讓纖維量飆3倍

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師表示，炒高麗菜的纖維量是屬於後段班。示意圖／AI生成
營養師表示，炒高麗菜的纖維量是屬於後段班。示意圖／AI生成

不少人認為絲瓜高麗菜是高纖蔬菜，多吃有助腸胃蠕動與排便順暢。不過營養師林俐岑近日在臉書發文指出，許多人對蔬菜纖維含量存在迷思，實際查閱食品營養成分資料庫後發現，部分民眾印象中的「高纖蔬菜」纖維含量其實不如想像，高麗菜、絲瓜甚至只能算是後段班。

林俐岑表示，不少長輩認為老絲瓜乾燥後能做成絲瓜絡，纖維量應該很高，但若以每100公克可食生重計算，絲瓜膳食纖維僅0.8公克，在瓜果類蔬菜中幾乎墊底。她解釋，絲瓜加熱後雖然呈現絲狀結構，但約95%都是水分，因此更適合作為補充水分的食材，尤其適合牙口較差的銀髮族。若目的是促進排便，選擇菇類或葉菜類效果會更好。

在常見葉菜類蔬菜中，黃秋葵以每100公克含3.7公克膳食纖維居冠，綠花椰菜與地瓜葉均為3.4公克，甜椒則有3.2公克。相較之下，許多人常吃的高麗菜與青江菜皆為1.4公克，小白菜更只有1.2公克。林俐岑指出，若想有效補充膳食纖維，不妨選擇地瓜葉或空心菜，纖維攝取效率可大幅提升。

至於瓜果類蔬菜，山苦瓜以4.1公克纖維量稱霸，青皮或白皮苦瓜則約2.3至2.5公克，茄子為2.1公克，冬瓜1.1公克，絲瓜則為0.8公克。

此外，林俐岑也點名菇蕈類是容易被忽略的高纖食材。她表示，菇類同時含有非水溶性纖維及水溶性膳食纖維（多醣體），不僅有助於軟化糞便、促進腸道蠕動，也是腸道益生菌的重要養分來源。其中黑木耳每100公克含有7.7公克膳食纖維，居各類食材之冠；鮮香菇為3.5公克、杏鮑菇2.9公克、鴻喜菇2.4公克、金針菇2.1公克。

營養師推薦高纖混搭法

林俐岑建議，若想打造高纖飲食，與其單吃蔬菜，不如採取「蔬菜加菇類」的搭配方式。例如炒高麗菜搭配絲瓜，總纖維量約2公克；若改為地瓜葉搭配鮮香菇，纖維量可達6.9公克，超過前者3倍。她也推薦涼拌黑木耳絲與小黃瓜，不僅高纖且有助控制血糖，適合夏季食用。

她強調，高麗菜與絲瓜並非不健康，兩者仍富含維生素U、水分及其他營養素。若希望兼顧營養均衡與腸道健康，可透過高纖與低纖蔬菜混搭，並利用不同顏色食材增加植化素攝取，讓餐盤更加多元完整。

高麗菜 蔬菜 絲瓜 營養師

延伸閱讀

有聲音比較好睡？睡前「1習慣」醫師搖頭：恐損害心臟健康

好市多神級玩具小孩超愛！家長心動卻買不了 網揭殘酷現實

168斷食竟胖回3公斤？醫揭真相：以為在減脂，卻是肌肉先流失了

好市多1款蛋捲被推爆「好吃到停不下來」 網友狂讚：回購第7箱

相關新聞

首例！換肝名醫陳堯俐仲介病患海外器官移植 衛福部開鍘廢除醫師執照

台灣醫界爆出器官移植仲介重大案件，台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐因多次仲介國內病患赴中國大陸接受器官移植，違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範，在經法院判決確定及醫師懲戒程序後，已遭廢止醫師執照。衛福部長石崇良表示，該案已歷經司法程序及醫師懲戒審議，最終由醫師懲戒委員會確認處分內容，近期正式完成廢止執照程序。

陳世凱：毒駕初犯重罰12萬元、乘客連坐罰1.5萬 吸毒扣吊照最快年底實施

毒駕問題頻傳，交通部日前宣布，擬修正「道路交通管理處罰條例」。未來吸毒者之駕照，都將被吊扣或吊銷，且3年內不得再考取。交通部長陳世凱今強調，汽車毒駕初犯罰鍰12萬元起跳，累犯將累加無上限。

周五開啟10天降雨模式 賈新興：下周一起4天季風低壓威脅最關鍵

從薔蜜颱風北上到梅雨轟炸，4個關鍵時段一次看清楚。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天至明天，薔蜜颱風北上衝日本；台灣天氣方面，明天至周四，好天氣只剩兩天，高溫炎熱・南海熱帶系統觀察。周五起至15日，降雨模式全面開啟，各地降雨明顯增加，出門雨具不離手；其中，下周一至下周四，季風低壓偏西南風，最關鍵，天氣不穩定，局部陣雨雷雨加上強陣風，避免前往山區，外出特別注意安全。

3-4月統一發票對了沒？共開出20張千萬獎、19張200萬獎

財政部賦稅署2日公布2026年3-4月期統一發票特別獎及特獎中獎張數統計。經檢核排除空白、作廢、金額不符及不符合給獎規定的發票後，本期共開出20張1,000萬元特別獎及19張200萬元特獎，中獎民眾可自6月6日起至9月7日止領獎。

知名薯條「Potato Corner」紙碗又出包 英國Taylor阿薩姆茶農藥超標

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規範品項，包括農產品、食品容器具等共7項。富錦樹文創科技股份有限公司引進的菲律賓知名薯條品牌「Potato Corner」，報驗的菲律賓製紙碗溶出試驗超標，共1.5萬個被要求退運或銷毀，這是業者進口紙碗半年內第2批違規，食藥署調升抽驗比率至逐批查驗。另，英國知名的皇家泰勒茶（Taylor）被檢出阿薩姆茶農藥殘留不合格。

高麗菜竟是後段班！營養師揭高纖蔬菜排行 1招讓纖維量飆3倍

不少人認為絲瓜、高麗菜是高纖蔬菜，多吃有助腸胃蠕動與排便順暢。不過營養師林俐岑近日在臉書發文指出，許多人對蔬菜纖維含量存在迷思，實際查閱食品營養成分資料庫後發現，部分民眾印象中的「高纖蔬菜」纖維含量其實不如想像，高麗菜、絲瓜甚至只能算是後段班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。