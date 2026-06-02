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首例！換肝名醫陳堯俐仲介病患海外器官移植 衛福部開鍘廢除醫師執照

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐因多次仲介病患赴中國大陸接受器官移植，遭廢止醫師執照，近期正式完成廢止執照程序。聯合報系資料照片
台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐因多次仲介病患赴中國大陸接受器官移植，遭廢止醫師執照，近期正式完成廢止執照程序。聯合報系資料照片

台灣醫界爆出器官移植仲介重大案件，台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐因多次仲介國內病患赴中國大陸接受器官移植，違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範，在經法院判決確定及醫師懲戒程序後，已遭廢止醫師執照。衛福部石崇良表示，該案已歷經司法程序及醫師懲戒審議，最終由醫師懲戒委員會確認處分內容，近期正式完成廢止執照程序。

這是台灣首宗因仲介境外器官移植而遭「廢照」的醫師案例，石崇良說，醫師肩負守護生命與維護醫療倫理的重要責任，若利用專業身分介入非法器官仲介，不僅違反法律，更嚴重衝擊醫病信任與醫療體系形象。

衛福部以違反「人體器官移稙條例」第16條規定廢照後，陳堯俐即喪失醫事人員證書執照，也成為台灣第一因非法仲介人體器官買賣遭廢照的醫師。石崇良強調，器官移植應建立在自願、無償及可追溯的制度基礎上，政府將持續強化境外器官移植通報與查核機制，避免非法器官交易破壞醫療倫理與社會信任。

石崇良說，衛福部過去曾因詐領保險、偽造檢體、涉毒等案件廢止醫師執照，陳堯俐的「仲介器官移植」而直接廢照，屬於台灣首例。台灣自2015年修正「人體器官移植條例」後，針對器官買賣、仲介及跨境移植旅遊加重規範。任何人從事器官移植仲介或違反無償捐贈原則，最重可處5年以下有期徒刑，具醫事人員身分還可能面臨廢止證書處分。

台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長許金川表示，器官移植長期面臨供需失衡困境，部分重症患者因等待時間過長，轉而尋求海外移植機會。但是器官涉及買賣、強迫摘取或人權爭議，嚴重違反醫學倫理。基於肝病防治，建議一般民眾年滿40歲以上，每年應定期進行一次腹部超音波檢查，及早發現肝腫瘤、脂肪肝與肝硬化等病灶。

許金川強調，不要等到肝病走到末期，才走上換肝這條路。肝癌與肝硬化若能及早發現，有機會透過藥物、手術或其他治療方式控制病情，避免惡化至需要移植的程度。

衛福部長石崇良表示，陳堯俐因多次仲介國內病患赴海外接受器官移植，該案已歷經司法程序及醫師懲戒審議，近期正式完成廢止執照程序。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，陳堯俐因多次仲介國內病患赴海外接受器官移植，該案已歷經司法程序及醫師懲戒審議，近期正式完成廢止執照程序。記者廖靜清／攝影

衛福部 器官移植 石崇良 中山醫學大學

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