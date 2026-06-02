知名薯條「Potato Corner」紙碗又出包 英國Taylor阿薩姆茶農藥超標

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規範品項，包括農產品、食品容器具等共7項。富錦樹文創科技股份有限公司引進的菲律賓知名薯條品牌「Potato Corner」，報驗的菲律賓製紙碗溶出試驗超標，共1.5萬個被要求退運或銷毀，這是業者進口紙碗半年內第2批違規，食藥署調升抽驗比率至逐批查驗。另，英國知名的皇家泰勒茶（Taylor）被檢出阿薩姆茶農藥殘留不合格。

「富錦樹文創科技股份有限公司」報驗的菲律賓紙碗，以水於95℃放置30分鐘溶出試驗結果，高錳酸鉀消耗量為16ppm、蒸發殘渣值為85ppm，以4%醋酸於95℃放置30分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣為843ppm，依規定高錳酸鉀消耗量合格標準為10ppm以下，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，這批菲紙碗必須退運或銷毀。

劉芳銘指出，這是業者半年內報驗菲律賓紙碗第2次違規，食藥署依規定在邊境對業者實施逐批查驗，抽驗比率為100%。

業者「一品順股份有限公司」報驗一批進度出口的「阿薩姆茶（TOH ASSAM TEA BAGS 6x20）」，品牌為曾獲英國皇家認證的泰勒茶（Taylor），被檢出農藥賽速安殘留2.2ppm，超過容許量1.0ppm，劉芳銘指出，這批共264盒、79.2公斤的印度阿薩姆茶，依規定必須退運或銷毀，業者為半年內首批不合格，邊境抽驗比率依法調升為加強抽批，抽驗比率2至5成。

1批由輸入業者「嘉亨科技股份有限公司」報驗的德國「鈣發泡碇」，檢出甜味劑、環己基（代）磺醯胺等食品添加物超標，在邊境被要求退運或銷毀，食藥署針對該公司調升抽驗比率至加強抽批，抽驗比率2至5成。劉芳銘指出，近半年德國「其他調製食品」共報驗509批、檢驗不合格3批、不合格率0.6%，原因包括防腐劑及甜味劑超標等。

劉芳銘表示，從115年6月2日起至115年7月1日止，在邊境針對德國的其他調製食品採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。