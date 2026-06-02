快訊

全國技能競賽34人食物中毒！驗出沙門氏桿菌 便當店老闆有罪定讞

華航無懼「厭童」推兒童機票5折 社群沸騰、名醫按讚

獨／從日本到台灣 曾參與緬甸民族地方武裝組織的克欽女生

聽新聞
0:00 / 0:00

端午連假搭乘公共運輸享優惠 85條中長途國道客運路線最高42折

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部公路局2日宮指出，今年端午節連續假期自2026年6月19日起至6月21日止，為期3天，除返鄉旅次及收假返回工作地等旅次外，預期假期間將有許多民眾外出旅遊，建議民眾多加利用大眾運輸，以節省行車時間並避開易壅塞時段。

為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局自端午連假前1日至最後1日(6月18日0時起至6月21日23時59分)推出多項優惠措施，提供返鄉及出遊旅客利用，包含85條中長途國道客運路線享6折優惠；另登錄為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2-3次，可再享15%回饋，累計4次以上則享30%回饋，兩者疊加最高享42折優惠；搭乘國道客運、臺鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費(持紙票乘客轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠) ；指定50條幸福巴士免費。

在公路交通方面，公路局預估端午節連續假期車潮自6月18日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於6月19日至6月20日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從6月20日下午開始至6月21日出現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道(如：台1線水底寮路口、台61線淡江大橋、鳳鼻至香山、竹南-玄寶大橋、中彰大橋等)、銜接高速公路之路段(如：台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線等銜接各國道交流道)及重要觀光風景地區鄰近路段(台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段、台3線及台7線大溪-慈湖路段及台21線日月潭路段等)。為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

此外，配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段，公路局已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。另為發揮高快速公路網的整體效能，提升車流服務水準並強化安全，公路局本次連假偕同高速公路局成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假高快速公路整體路網路況，並就突發事件共同即時協調應變，提供用路人即時路況及替代道路訊息，以提升高快速公路網的整體疏運量能。

端午節 國道客運 交通部

延伸閱讀

周三搶票！高鐵7/1起暑期每周增開22到29班次 少年優惠最高5折

響應世界自行車日 新北河濱租車最低5折優惠

麗寶樂園祭優惠 端午連假一票水陸兩園玩到底

苗栗20米道路限速4、50公里「罰單滿天飛」 議員盼提升速限平息民怨

相關新聞

首例！換肝名醫陳堯俐仲介病患海外器官移植 衛福部開鍘廢除醫師執照

台灣醫界爆出器官移植仲介重大案件，台灣換肝名醫、中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐因多次仲介國內病患赴中國大陸接受器官移植，違反「人體器官移植條例」及醫學倫理規範，在經法院判決確定及醫師懲戒程序後，已遭廢止醫師執照。衛福部長石崇良表示，該案已歷經司法程序及醫師懲戒審議，最終由醫師懲戒委員會確認處分內容，近期正式完成廢止執照程序。

陳世凱：毒駕初犯重罰12萬元、乘客連坐罰1.5萬 吸毒扣吊照最快年底實施

毒駕問題頻傳，交通部日前宣布，擬修正「道路交通管理處罰條例」。未來吸毒者之駕照，都將被吊扣或吊銷，且3年內不得再考取。交通部長陳世凱今強調，汽車毒駕初犯罰鍰12萬元起跳，累犯將累加無上限。

周五開啟10天降雨模式 賈新興：下周一起4天季風低壓威脅最關鍵

從薔蜜颱風北上到梅雨轟炸，4個關鍵時段一次看清楚。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天至明天，薔蜜颱風北上衝日本；台灣天氣方面，明天至周四，好天氣只剩兩天，高溫炎熱・南海熱帶系統觀察。周五起至15日，降雨模式全面開啟，各地降雨明顯增加，出門雨具不離手；其中，下周一至下周四，季風低壓偏西南風，最關鍵，天氣不穩定，局部陣雨雷雨加上強陣風，避免前往山區，外出特別注意安全。

3-4月統一發票對了沒？共開出20張千萬獎、19張200萬獎

財政部賦稅署2日公布2026年3-4月期統一發票特別獎及特獎中獎張數統計。經檢核排除空白、作廢、金額不符及不符合給獎規定的發票後，本期共開出20張1,000萬元特別獎及19張200萬元特獎，中獎民眾可自6月6日起至9月7日止領獎。

知名薯條「Potato Corner」紙碗又出包 英國Taylor阿薩姆茶農藥超標

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規範品項，包括農產品、食品容器具等共7項。富錦樹文創科技股份有限公司引進的菲律賓知名薯條品牌「Potato Corner」，報驗的菲律賓製紙碗溶出試驗超標，共1.5萬個被要求退運或銷毀，這是業者進口紙碗半年內第2批違規，食藥署調升抽驗比率至逐批查驗。另，英國知名的皇家泰勒茶（Taylor）被檢出阿薩姆茶農藥殘留不合格。

高麗菜竟是後段班！營養師揭高纖蔬菜排行 1招讓纖維量飆3倍

不少人認為絲瓜、高麗菜是高纖蔬菜，多吃有助腸胃蠕動與排便順暢。不過營養師林俐岑近日在臉書發文指出，許多人對蔬菜纖維含量存在迷思，實際查閱食品營養成分資料庫後發現，部分民眾印象中的「高纖蔬菜」纖維含量其實不如想像，高麗菜、絲瓜甚至只能算是後段班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。