端午連假17處易壅塞路段曝光 觀光、返鄉車潮這天湧現

端午連假自6月19日至6月21日為期3天，屆時除返鄉及收假返回工作地旅次外，將還有許多民眾外出旅遊，18日下午陸續出現連假車潮，觀光車潮則於19、20日湧現在各大旅遊景區，20日下午起開始出現返回工作地車潮，連假期間預估省道將有17處易壅塞路段。

交通部公路局指出，端午節連續假期自115年6月19日（星期五）起至6月21日（星期日）止，為期3天，預估端午節連續假期車潮自6月18日（星期四）下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於6月19日至6月20日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從6月20日下午開始至6月21日出現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區的主要幹道，包含台1線水底寮路口、台61線淡江大橋、鳳鼻至香山、竹南-玄寶大橋、中彰大橋等。

銜接高速公路的路段，像是台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線等銜接各國道交流道，以及重要觀光風景地區鄰近路段，包含台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段、台3線及台7線大溪-慈湖路段及台21線日月潭路段等均易壅塞。

為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段，公路局已規畫替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊。

為發揮高快速公路網的整體效能，提升車流服務水準並強化安全，公路局本次連假偕同高速公路局成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假高快速公路整體路網路況，並就突發事件共同即時協調應變，提供用路人即時路況及替代道路訊息，以提升高快速公路網的整體疏運量能。

另外，為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，公路局自端午連假前1日至最後1日（6月18日0時起至6月21日23時59分）推出多項優惠措施，提供返鄉及出遊旅客利用，包含85條中長途國道客運路線享6折優惠；另登錄為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2至3次，可再享15%回饋，累計4次以上則享30%回饋，兩者疊加最高享42折優惠。

民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費（持紙票乘客轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠）；另指定50條幸福巴士免費。