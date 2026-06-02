快訊

寵物託運出包！貓被送錯繞飛6000公里 公司竟稱「再飛回來就好」

温嵐出院了！首吐病危內幕 腎結石引爆敗血症：死亡離我這麼近

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

聽新聞
0:00 / 0:00

陪家人篩檢竟發現自己罹第1期肺癌 桃市行動CT車立大功

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園推出全國首創的行動CT醫療車將深入偏鄉，為民眾健康把關。本報資料照片
桃園推出全國首創的行動CT醫療車將深入偏鄉，為民眾健康把關。本報資料照片

桃園偏鄉就醫不便長期受到關注，市長張善政今在市政會議指出，市府以行動CT車、洗腎中心、巡迴醫療及遠距會診多管齊下推動偏鄉醫療，復興區洗腎中心啟用1年多累計服務2340人次、巡迴醫療照顧2351人次，CT車也及早篩出1名市民罹患第1期肺癌。他透露，市立醫院復興分院建築專案管理標案預計6月底定案，偏鄉醫療量能未來將明顯提升。

桃園去年推出將電腦斷層掃描（CT）設備安裝在大型卡車上的行動CT車，深入偏鄉、高風險社區與工廠，提供民眾「低劑量肺部電腦斷層篩檢」（LDCT）。張善政表示，巡迴過程中，有1名復興區陳姓市民原本只是陪家人接受檢查，在家人鼓勵下也一起完成篩檢，結果發現肺部結節，並確診為第1期肺癌，目前已接受治療；由於提早介入，相信這名市民可以順利康復，這也凸顯CT車不只救1人，還救了1個家庭，今年行動CT車將持續擴大服務範圍。

而復興區洗腎中心自去年3月啟用至今，累計提供2340人次洗腎服務，張善政指出，若以每次洗腎來回車程3小時計算，等於替市民省下超過7000小時奔波時間，長輩不必再頻繁下山，就能在地接受透析照護，大幅減輕家屬陪同負擔。

張善政表示，市府持續結合敏盛、部桃、新國民等醫療團隊推動行動門診、遠距照護與巡迴醫療，截至今年4月，已在新屋、大溪、觀音、大園及蘆竹等醫療資源相對缺乏地區，提供112診次巡迴醫療、照顧2351人次，並完成434診次遠距會診與送藥服務，減少民眾往返就醫的不便；對於牙科、中醫等較缺乏但具需求的科別，也持續加強巡迴醫療能量。

至於市立醫院復興分院進度，張善政表示，目前正辦理建築專案管理（PCM）標評選作業，預計6月底定案，加上日前正準備開標的大溪社會住宅內也納入市立醫院大溪分院，等於市立醫院3處分院中，有2處可望於今年夏天陸續啟動，將是桃園偏鄉醫療相當重要的進展。

肺癌 張善政 洗腎

延伸閱讀

診所周休二日最快7月上路 假日看病怎麼辦？衛福部：UCC將擴點備援

桃市警用車輛授車 張善政：提升執勤安全強化勤務量能

立院衛環委員會苗栗考察 石崇良允諾：研擬醫事人員值班費提高三成

桃園警犬隊新廳舍動土 116年6月完工啟用

相關新聞

3-4月統一發票對了沒？共開出20張千萬獎、19張200萬獎

財政部賦稅署2日公布2026年3-4月期統一發票特別獎及特獎中獎張數統計。經檢核排除空白、作廢、金額不符及不符合給獎規定的發票後，本期共開出20張1,000萬元特別獎及19張200萬元特獎，中獎民眾可自6月6日起至9月7日止領獎。

毒駕暴增 陳世凱：吸毒扣吊照最快年底實施 初犯罰鍰12萬元起跳

毒駕問題頻傳，交通部日前宣布，擬修正「道路交通管理處罰條例」。未來吸毒者之駕照，都將被吊扣或吊銷，且3年內不得再考取。交通部長陳世凱今強調，汽車毒駕初犯罰鍰12萬元起跳，累犯將累加無上限。

敬老卡用途各地紛放寬！新北明年開放超商消費 新竹可到農會、藥局採購

因應超高齡社會，新北市長侯友宜昨宣布，將採分階段、穩健推動方式，擴大敬老卡功能，除了交通補助，明年下半年六百點中的三百點可在超商、農會、藥局使用，預計明年所需經費約六十億元，二○二九年將實施「點數累積」制。

周五開啟10天降雨模式 賈新興：下周一起4天季風低壓威脅最關鍵

從薔蜜颱風北上到梅雨轟炸，4個關鍵時段一次看清楚。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天至明天，薔蜜颱風北上衝日本；台灣天氣方面，明天至周四，好天氣只剩兩天，高溫炎熱・南海熱帶系統觀察。周五起至15日，降雨模式全面開啟，各地降雨明顯增加，出門雨具不離手；其中，下周一至下周四，季風低壓偏西南風，最關鍵，天氣不穩定，局部陣雨雷雨加上強陣風，避免前往山區，外出特別注意安全。

赴日本注意颱風亂航班！粉專估薔蜜將登陸 先後侵襲大阪、京都、名古屋、東京

薔蜜颱風已減弱為輕度颱風，中央氣象署說，輕颱薔蜜今天2時的中心位置在那霸北北東方210公里之處（台北東北東方750公里之處），以每小時30公里速度，向東北進行。

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

中文名字「王雯」的旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles），歷經一年的努力，6月1日中午從我國外交部駐澳洲雪梨辦事處處長吳正偉手上取得全新的中華民國護照，重新取得台灣人身分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。