嘉市整合37家醫事機構 推免費預立醫療諮商衛福部還有補助

68歲李姓男子在家屬陪同下，前往台中榮民總醫院嘉義分院家庭醫學科簽署「預立醫療決定書」，希望在意識清楚時，親自規畫人生最後一段旅程，減輕子女沉重壓力。家庭醫學科醫師洪恩琪表示，前來簽署預立醫囑的民眾，出發點都是基於對家人深沉的愛。為了擴大照顧長輩，嘉義市獲得衛福部5800萬元補助，整合轄內37家醫事機構，針對65歲以上長輩推出免費預立醫療諮商服務。

李男過去曾目睹長輩罹患失智症，因未預先交代意願，在生命最後階段被插上鼻胃管，反覆進出加護病房受苦。當時他每做一個醫療抉擇都如履薄冰，那份焦慮與壓力成為心中揮之不去的陰影。為了不讓歷史重演，他選擇跨出這一步，將醫療決定權掌握在自己手中，用理性的規畫換取感性的善終，落實真正的醫療自主。

洪恩琪在諮商過程中，引導意願人與家屬討論，當未來面臨不可逆轉的昏迷、植物人或極重度失智等臨床情境時，對於維持生命治療與人工營養的取捨。洪恩琪說，透過病人自主權利法的保障，民眾能免除未來家人為自己決定生死時的道德沉重感，這不僅是保障個人的尊嚴，更是促進醫病和諧與家庭情感延續的橋梁。

盡管台灣已邁入高齡社會，但目前全國完成預立醫療決定簽署的人數比例仍有提升空間。嘉義市醫師公會因此向衛福部申請獲得全國首筆5800萬元「健康台灣深耕計畫」補助，全面推廣高齡者預立醫療決定計畫，整合轄內11家醫院及26家診所，共37家醫事機構，針對65歲以上長輩提供免費預立醫療照護諮商補助，免除過去需自費約3000元諮商費用的負擔。

台中榮民總醫院嘉義分院響應推動，凡年滿65歲且符合資格的民眾，即可免費接受諮商並簽署預立醫療決定書。洪恩琪表示，補助名額有限、經費用完為止，呼籲有意願了解的民眾把握機會，與家人共同思考生命善終。

台中榮民總醫院嘉義分院家庭醫學科醫師洪恩琪表示，前來簽署預立醫囑的民眾，出發點都是基於對家人深沉的愛。圖／中榮嘉義分院提供