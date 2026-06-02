影／「教育經費基準委員會」剔除教育代表 教團譴責政院大開民主倒車

從薔蜜颱風北上到梅雨轟炸，4個關鍵時段一次看清楚。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天至明天，薔蜜颱風北上衝日本；台灣天氣方面，明天至周四，好天氣只剩兩天，高溫炎熱・南海熱帶系統觀察。周五起至15日，降雨模式全面開啟，各地降雨明顯增加，出門雨具不離手；其中，下周一至下周四，季風低壓偏西南風，最關鍵，天氣不穩定，局部陣雨雷雨加上強陣風，避免前往山區，外出特別注意安全。

2026-06-02 08:15