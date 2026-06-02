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影／「教育經費基準委員會」剔除教育代表 教團譴責政院大開民主倒車
針對行政院115年度「教育經費基準委員會」不再續聘長期參與的教師組織、家長團體及校長團體代表，全國教師會（全教會）今日上午在立院舉行記者會，發表嚴正聲明，強烈譴責行政院此舉「自毀民主參與機制」，意圖規避社會各界對教育預算的專業監督，簡直大開民主倒車，並要求行政院應立即恢復多元代表性，切勿在教育政策上實施專斷獨裁。
全教會理事長侯俊良表示，「教育經費基準委員會」成立初衷，即是為了落實《教育經費編列與管理法》立法意旨，確保教育預算的分配能真正貼近教學現場需求。侯俊良指出，過去二十年來，「教育經費基準委員會」均納入教師、校長及家長團體代表，這不僅是民主參與的體現，更是防範教育經費被流於「大撒幣」或「政治分贓」的重要防線，如今行政院一紙令下，將教學現場的聲音全數排除，無疑是黑箱作業與專業傲慢，行政院、教育部應公布決策過程，主其事者應向國人道歉並盡速復聘。
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