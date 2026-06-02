3-4月統一發票對了沒？共開出20張千萬獎、19張200萬獎

財政部賦稅署2日公布2026年3-4月期統一發票特別獎及特獎中獎張數統計。經檢核排除空白、作廢、金額不符及不符合給獎規定的發票後，本期共開出20張1,000萬元特別獎及19張200萬元特獎，中獎民眾可自6月6日起至9月7日止領獎。

2026年3-4月期統一發票特別獎中獎號碼為「19531471」，特獎中獎號碼為「85941329」。此外，頭獎20萬元共有3組中獎號碼，分別為「07225810」、「20231230」及「83518781」。

賦稅署表示，本期可兌領的20張1,000萬元特別獎及19張200萬元特獎，均已排除空白、作廢、金額不符，以及買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票。

賦稅署提醒，本期統一發票領獎期間為2026年6月6日至9月7日，中獎人應於期限內完成領獎，逾期將不得兌領。民眾可透過財政部統一發票兌獎App、指定金融機構及其他兌獎據點辦理領獎。

賦稅署也呼籲，民眾消費時可多利用手機條碼等載具儲存雲端發票，不僅可減少紙本發票使用，也可享有雲端發票專屬獎項中獎機會，並透過載具歸戶及綁定帳戶功能，自動接收中獎通知及領取獎金，避免錯失領獎權益。