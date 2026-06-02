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肺動脈高壓新藥6月起給付 健保年花近6億、估140病童受惠

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署指出，用於罕見疾病「肺動脈高壓」的sotatercept成分藥品，將於本月起給付，屬新作用機轉藥物，用於現行藥物治療後疾病仍惡化的患者，人年藥費達421萬，預估每年花費健保預算近6億元。本報資料照片
衛福部健保署指出，用於罕見疾病「肺動脈高壓」的sotatercept成分藥品，將於本月起給付，屬新作用機轉藥物，用於現行藥物治療後疾病仍惡化的患者，人年藥費達421萬，預估每年花費健保預算近6億元。本報資料照片

多項通過前次健保藥物共擬會藥品，將自6月起生效。衛福部健保署指出，用於罕見疾病「肺動脈高壓」的sotatercept成分藥品，將於本月起給付，屬新作用機轉藥物，用於現行藥物治療後疾病仍惡化的患者，人年藥費達421萬，預估每年花費健保預算近6億元；另有一項4歲以上兒童及成人痙攣脊椎注射治療用藥納入給付，約126位兒童受惠，挹注藥費1860萬元。

現行健保給付罕見疾病特發性或遺傳性肺動脈高壓用藥，作用機轉為改善肺血管阻力及症狀控制，延緩疾病惡化，健保署醫審及藥材組組長黃育文指出，新納入給付的sotatercept成分藥品，可從上游疾病上游機制介入，抑制肺動脈內皮細胞增生，避免肺部血管結構改變，減輕肺部壓力變化，臨床觀察這項藥物可提升病人6分鐘步行距離的療效指標，改善患者運動耐受度。

黃育文指出，健保給付sotatercept成分藥品，用於病人使用現行治療後，於追蹤階段仍發現疾病惡化時使用，預估每年平均140位病人受惠，人年藥費421萬元，每年挹注健保藥費達5億8940萬元，雖藥價昂貴，但藥品第三期臨床試驗已證實療效佳，考量罕見疾病患者用藥急迫性高，健保署加速與廠商達成協議，讓藥物給付於6月1日起生效。

含baclofen成分藥物為衛福部醫事司公告的「兒童臨床必要藥品清單」項目之一，用於治療兒童痙攣，健保現行給付項目為口服劑型，本次將注射劑型納入給付，可用於治療4歲以上兒童及成人腦源性或脊髓源性嚴重痙攣，黃育文說，該藥物可有效改善嚴重痙攣患者疼痛及功能，對治療兒童痙攣有其重要性，人年藥費約15萬元，預估每年126位兒童接受治療，挹注健保藥費1860萬元。

黃育文指出，含baclofen成分注射劑型藥物，為脊髓鞘內注射，必須以長針刺入兒少脊柱內進行治療，療效雖比口服劑型佳，但治療過程相當辛苦，藥品將於7月1日起給付生效。

健保署陳亮妤署長強調，本次藥品給付調整綜合考量臨床治療需求、醫療科技評估及健保財務永續審慎規畫，未來將持續精進藥品健保給付制度，導入具實證效益之創新療法，確保每一位病人於關鍵治療時刻，皆能獲得最適切且最精準的醫療照護，落實健康平權與守護全民健康。

健保 健保給付 罕見疾病

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