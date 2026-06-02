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薔蜜將橫掃日本！颱風論壇曝影響熱區包括東京 恐12小時劇烈降雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
薔蜜颱風持續朝東北，今天下午至夜晚通過鹿兒島南方近海，明天凌晨至清晨間接近和歌山沿海，隨後沿日本本州南岸快速東北前進，上午通過名古屋附近，中午前後通過東京一帶。圖為總降雨模擬。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
薔蜜颱風持續朝東北，今天下午至夜晚通過鹿兒島南方近海，明天凌晨至清晨間接近和歌山沿海，隨後沿日本本州南岸快速東北前進，上午通過名古屋附近，中午前後通過東京一帶。圖為總降雨模擬。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

薔蜜颱風昨天侵襲日本沖繩，預期今明將再影響日本其他地區，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔蜜颱風持續朝東北，今天下午至夜晚通過鹿兒島南方近海，明天凌晨至清晨間接近和歌山沿海，隨後沿日本本州南岸快速東北前進，上午通過名古屋附近，中午前後通過東京一帶。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風通過期間，受其本體及外圍環流影響，日本九州、四國、山陽、近畿、中部及關東等地天氣將相當不穩定，容易出現大雨、雷雨及強陣風。尤其南九州、四國、瀨戶內海沿岸、中部及東京周邊地區，高機率出現持續約12小時左右的劇烈降雨，局部地區不排除發生短延時強降雨、道路積淹水及交通受阻等情況。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，近期前往日本旅遊、出差或轉機，務必留意最新天氣資訊，以及航空、鐵路、高速公路等交通系統公告。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東京 日本 沖繩 颱風 強降雨

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