270度彎曲自如！軟式輸尿管鏡搭配鈥雷射腎結石剋星

嘉惠腎結石患者，衛福部新營醫院新引進軟式輸尿管鏡搭配鈥雷射，在少量出血、不留傷口下，便將能將結石化為粉末，患者翌日便可下床，恢復正常生活。

新營醫院日前來了一名約80歲有心血管疾病患者，長期服用抗凝血劑，最近因一顆2公分的腎結石飽受腰痛與血尿之苦。由於結石太硬，體外震波效果不好，傳統手術出血風險又高，卡在「不處理很困擾、開刀怕大出血」煎熬中。

經新營醫院泌尿科主任陳建升評估，採用新引進的「軟式輸尿管鏡搭配鈥雷射」，在少量出血、不留傷口下，約1個多小時便將結石化為粉末，患者術後隔天順利下床開心不已。

新營醫院表示，台灣約每10個人就有1人受結石之苦，尤其進入夏季高溫期，更是結石發作旺季。過去台南溪北地區鄉親面對頑固的腎結石，常面臨「體外震波打不碎、傳統手術要打洞」兩難困境，甚至必須長途跋涉到醫學中心就醫。

為此新營醫院引進新一代軟式輸尿管鏡，搭配高功率鈥雷射，無須在身體表面留下任何傷口，就能深入腎臟死角將頑石瞬間「粉末化」，讓在地鄉親能享有與醫學中心同步的頂級微創醫療服務。

陳建升指出，新一代的「軟式輸尿管鏡」擁有驚人的「軟骨功」；鏡頭直徑僅約0.3公分，前端可以靈活彎曲高達 270度。醫師操作時，由尿道自然進入，順著輸尿管一路逆行直達腎臟內部。搭配高功率鈥雷射，在不傷及周邊正常黏膜的情況下，將結石瞬間打成更細的大小，方便自行排出，現在更可以搭配吸石外鞘，將碎石吸乾淨，幾乎完全沒有排結石的痛苦，通常住院一天即可出院，隔天就能恢復正常生活。

陳建升也提醒，多喝水、少吃重鹹是預防結石不二法門。若鄉親出現反覆腰痛、尿路感染或血尿，應盡早就醫。