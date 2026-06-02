毒駕暴增 陳世凱：吸毒扣吊照最快年底實施 初犯罰鍰12萬元起跳

毒駕問題頻傳，交通部日前宣布，擬修正「道路交通管理處罰條例」。未來吸毒者之駕照，都將被吊扣或吊銷，且3年內不得再考取。交通部長陳世凱今強調，汽車毒駕初犯罰鍰12萬元起跳，累犯將累加無上限。

警政署統計，今年1月至4月已查獲4725件毒駕，較去年同期狂飆近3倍，平均每日發生近40件毒駕案。

為有效抑制毒駕事件，交通部祭出對策。新制上路後，不論遭逮時是否有駕車行為，吸食第一級、第二級毒品者，其駕照將會被吊銷並限制重新考領；吸食第三級、第四級毒品則是吊扣其駕照。遭吊扣、吊銷者需完成毒品戒癮治療或毒品危害講習，且於一定期間內未再施用毒品，方能重新考領或換發駕駛執照。

陳世凱今日出席台日自行車安全交流活動，強調汽車毒駕罰鍰從新台幣3萬元提高至12萬元；機車毒駕則從1.5萬元提高至9萬元。且年滿18歲之同車乘客，明知駕駛人施用毒品仍搭乘者，將處連坐罰，最高可罰1.5萬元。

陳世凱表示，交通部將於1個月內將修法草案送交行政院，轉呈立院審議。相信以立委們對毒駕問題的重視，最快今年年底就能實施。