台灣提前5年消除C肝 石崇良：下一步放寬B肝給付與肝癌免費篩檢

台灣在消除C型肝炎防治上再傳捷報，不僅提前5年達成世界衛生組織（WHO）2030年消除C肝目標，更已正式向WHO西太平洋區署（WPRO）提出消除認證申請。外界關注認證進度，衛福部長石崇良表示，相關資料已於去年底送交WHO西太平洋區署，目前已收到受理回覆，但最終認證結果仍待審查公布。

石崇良指出，台灣多年來透過公費篩檢、健保給付口服抗病毒藥物（DAA）及在地化防治策略，已建立完整的C肝防治體系，診斷率與治療率均超過九成，提前於2025年達成WHO所訂消除目標，成為全球少數有望率先獲得認證的國家之一。

石崇良表示，今年5月在世界衛生大會（WHA）期間，台灣於日內瓦舉辦相關周邊論壇，邀請國際肝病專家、全球消除肝炎聯盟代表及西太平洋地區專家共同參與，並分享台灣防治成果，獲得國際專家高度肯定。

「台灣在C肝消除的成績，絕對是全球前段班。」石崇良說，台灣不僅提早5年達標，更成功建立可供國際借鏡的防治模式，希望未來能將經驗推廣至全球，協助更多國家達成肝炎消除目標。

隨著C肝疫情逐漸受到控制，政府下一步將把重點轉向B型肝炎及肝癌防治。石崇良指出，未來目標除了持續推動B肝根除工作外，也將強化肝癌的早期發現與篩檢機制。從全球及台灣的流行病學趨勢來看，病毒性肝炎所導致的肝癌比例正逐年下降，但與代謝症候群、肥胖及脂肪肝相關的肝癌則有增加趨勢。

「未來如何透過更有效的風險評估工具及篩檢策略，及早發現脂肪肝引起的肝硬化與肝癌，將是重要課題。」石崇良指出，肝病醫界近年持續呼籲放寬B肝治療藥物健保給付條件，希望讓更多高風險患者及早接受治療。近兩年健保總額均成長5.5%，財務空間相對改善，健保署正積極檢討現行肝炎藥物給付規範。

石崇良說，目前已要求健保署加速參考國際治療指引、健康科技評估（HTA）報告及國內專家共識，儘速研議修正B肝用藥給付條件，讓台灣治療標準與國際接軌。至於外界關心肝癌是否有機會納入免費篩檢項目，健保已透過B肝治療品質提升計畫（P4P），針對高風險族群提供定期超音波追蹤檢查，但未來是否擴大適用範圍，仍需進一步評估。

另外，國健署正進行相關研究，希望建立適合台灣民眾的肝癌風險評估模型（Screening Score），未來不僅針對B、C肝患者，也能涵蓋脂肪肝與代謝症候群等非病毒性肝炎高風險族群，作為推動肝癌早期篩檢的重要依據。石崇良強調，從全民B肝疫苗接種到C肝消除，台灣已建立良好基礎，未來將朝向B肝根除及肝癌早期偵測兩大方向持續努力。