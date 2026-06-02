快訊

温嵐出院了！首吐病危內幕 腎結石引爆敗血症：死亡離我這麼近

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

張峰奇考慮再出家！老婆李亮瑾支持「有佛緣阻止不了」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣提前5年消除C肝 石崇良：下一步放寬B肝給付與肝癌免費篩檢

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，台灣建立C肝防治的精準公衛策略，多項關鍵指標已超越 WHO的金級認證標準。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，台灣建立C肝防治的精準公衛策略，多項關鍵指標已超越 WHO的金級認證標準。記者廖靜清／攝影

台灣在消除C型肝炎防治上再傳捷報，不僅提前5年達成世界衛生組織（WHO）2030年消除C肝目標，更已正式向WHO西太平洋區署（WPRO）提出消除認證申請。外界關注認證進度，衛福部長石崇良表示，相關資料已於去年底送交WHO西太平洋區署，目前已收到受理回覆，但最終認證結果仍待審查公布。

石崇良指出，台灣多年來透過公費篩檢、健保給付口服抗病毒藥物（DAA）及在地化防治策略，已建立完整的C肝防治體系，診斷率與治療率均超過九成，提前於2025年達成WHO所訂消除目標，成為全球少數有望率先獲得認證的國家之一。

石崇良表示，今年5月在世界衛生大會（WHA）期間，台灣於日內瓦舉辦相關周邊論壇，邀請國際肝病專家、全球消除肝炎聯盟代表及西太平洋地區專家共同參與，並分享台灣防治成果，獲得國際專家高度肯定。

「台灣在C肝消除的成績，絕對是全球前段班。」石崇良說，台灣不僅提早5年達標，更成功建立可供國際借鏡的防治模式，希望未來能將經驗推廣至全球，協助更多國家達成肝炎消除目標。

隨著C肝疫情逐漸受到控制，政府下一步將把重點轉向B型肝炎及肝癌防治。石崇良指出，未來目標除了持續推動B肝根除工作外，也將強化肝癌的早期發現與篩檢機制。從全球及台灣的流行病學趨勢來看，病毒性肝炎所導致的肝癌比例正逐年下降，但與代謝症候群、肥胖及脂肪肝相關的肝癌則有增加趨勢。

「未來如何透過更有效的風險評估工具及篩檢策略，及早發現脂肪肝引起的肝硬化與肝癌，將是重要課題。」石崇良指出，肝病醫界近年持續呼籲放寬B肝治療藥物健保給付條件，希望讓更多高風險患者及早接受治療。近兩年健保總額均成長5.5%，財務空間相對改善，健保署正積極檢討現行肝炎藥物給付規範。

石崇良說，目前已要求健保署加速參考國際治療指引、健康科技評估（HTA）報告及國內專家共識，儘速研議修正B肝用藥給付條件，讓台灣治療標準與國際接軌。至於外界關心肝癌是否有機會納入免費篩檢項目，健保已透過B肝治療品質提升計畫（P4P），針對高風險族群提供定期超音波追蹤檢查，但未來是否擴大適用範圍，仍需進一步評估。

另外，國健署正進行相關研究，希望建立適合台灣民眾的肝癌風險評估模型（Screening Score），未來不僅針對B、C肝患者，也能涵蓋脂肪肝與代謝症候群等非病毒性肝炎高風險族群，作為推動肝癌早期篩檢的重要依據。石崇良強調，從全民B肝疫苗接種到C肝消除，台灣已建立良好基礎，未來將朝向B肝根除及肝癌早期偵測兩大方向持續努力。

肝癌 WHO 石崇良 肝炎

延伸閱讀

白煙消除蚊蟲已過時？ 黃心華籲新北市府檢討消毒模式

HPV疫苗非女性專屬 國中男生公費接種率首破8成

診所周休二日最快7月上路 假日看病怎麼辦？ 衛福部：UCC將擴點備援

近3成攝護腺癌晚期確診 篩檢、標靶治療應給付

相關新聞

3-4月統一發票對了沒？共開出20張千萬獎、19張200萬獎

財政部賦稅署2日公布2026年3-4月期統一發票特別獎及特獎中獎張數統計。經檢核排除空白、作廢、金額不符及不符合給獎規定的發票後，本期共開出20張1,000萬元特別獎及19張200萬元特獎，中獎民眾可自6月6日起至9月7日止領獎。

毒駕暴增 陳世凱：吸毒扣吊照最快年底實施 初犯罰鍰12萬元起跳

毒駕問題頻傳，交通部日前宣布，擬修正「道路交通管理處罰條例」。未來吸毒者之駕照，都將被吊扣或吊銷，且3年內不得再考取。交通部長陳世凱今強調，汽車毒駕初犯罰鍰12萬元起跳，累犯將累加無上限。

敬老卡用途各地紛放寬！新北明年開放超商消費 新竹可到農會、藥局採購

因應超高齡社會，新北市長侯友宜昨宣布，將採分階段、穩健推動方式，擴大敬老卡功能，除了交通補助，明年下半年六百點中的三百點可在超商、農會、藥局使用，預計明年所需經費約六十億元，二○二九年將實施「點數累積」制。

周五開啟10天降雨模式 賈新興：下周一起4天季風低壓威脅最關鍵

從薔蜜颱風北上到梅雨轟炸，4個關鍵時段一次看清楚。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天至明天，薔蜜颱風北上衝日本；台灣天氣方面，明天至周四，好天氣只剩兩天，高溫炎熱・南海熱帶系統觀察。周五起至15日，降雨模式全面開啟，各地降雨明顯增加，出門雨具不離手；其中，下周一至下周四，季風低壓偏西南風，最關鍵，天氣不穩定，局部陣雨雷雨加上強陣風，避免前往山區，外出特別注意安全。

赴日本注意颱風亂航班！粉專估薔蜜將登陸 先後侵襲大阪、京都、名古屋、東京

薔蜜颱風已減弱為輕度颱風，中央氣象署說，輕颱薔蜜今天2時的中心位置在那霸北北東方210公里之處（台北東北東方750公里之處），以每小時30公里速度，向東北進行。

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

中文名字「王雯」的旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles），歷經一年的努力，6月1日中午從我國外交部駐澳洲雪梨辦事處處長吳正偉手上取得全新的中華民國護照，重新取得台灣人身分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。