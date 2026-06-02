診所周休二日最快7月上路 假日看病怎麼辦？衛福部：UCC將擴點備援

基層診所「周休二日」制度可望於7月正式上路，西醫基層門診合理量制度將由每月開診25天調降為22天，引發外界關注假日就醫是否受到影響。衛福部長石崇良表示，政府支持降低基層醫護工作負荷，但也兼顧民眾就醫可近性，未來將視假日開診情形，評估擴大「假日輕急症中心」（UCC）布建範圍，避免民眾小病全擠進急診室。

健保署日前預告修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」，將西醫基層門診合理量計算方式調整，其中合理門診量天數從每月25天下修至22天，外界認為診所未來有機會落實周休二日。石崇良說，這項新政策主要回應基層醫界長期反映的人力壓力與工作負荷問題，希望改善第一線醫護人員過勞現象。

石崇良今日出席「肝瘤偵 iGood Liver AI」記者會時指出，醫師公會全聯會自去年起即提出合理門診量調整建議，考量台灣早已實施周休二日制度，醫療院所人員同樣需要合理休息，衛福部對於合理門診量天數下調原則上持支持態度。他強調，政策上路後，仍須密切觀察是否衝擊民眾假日就醫權益。

「最擔心的是民眾在周末找不到診所，只好轉至醫院急診。」石崇良表示，雖然不少患者病情未達危及生命程度，但仍有醫療需求，若大量輕症病患集中至急診，恐導致急診壅塞更加惡化，影響真正重症患者的照護品質。

衛福部去年已率先在六都試辦「周日及國定假日輕急症中心」（UCC），由社區醫療院所及醫院合作提供假日輕症醫療服務，協助分流急診病人。根據健保署資料，目前全台已設有13處UCC據點，主要服務感冒、腸胃炎、輕微外傷等非急重症患者。

石崇良表示，未來合理門診量新制上路後，衛福部將持續監測周六診所開診率及急診就醫人次變化，若發現部分地區因診所休診增加而影響民眾就醫，將啟動UCC擴點機制，不再侷限於六都，而是優先評估開診率偏低或醫療資源相對不足地區設置據點。

除了改善基層醫療工作環境，衛福部也同步關注偏鄉醫療人力不足問題。石崇良指出，目前透過「IDS醫療資源不足地區改善計畫」，已有不少專科醫師前往離島及偏鄉提供巡迴醫療服務。考量偏遠地區醫療支援工作較為辛苦，未來將依循總統賴清德提出的「不同工、不同酬」精神，研議提高偏鄉巡迴醫療診察費及相關醫事人員給付，以鼓勵更多醫療人員投入偏鄉服務。