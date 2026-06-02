周五變天 不排除又有颱風將生成 專家示警典型梅雨鋒面下周威脅全台

今明兩天主要仍是山區午後發展的熱對流降雨，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天的午後降雨不多，集中在中北部、東半部的山區為主，明天午後降雨會稍微增多，主要降雨區域集中山區，不過大台北、宜蘭到花蓮部分平地可能有些午後降雨機會。溫度較為炎熱，東半部高溫31至33度，西半部高溫有33至35度，部分地區可能出現36度或以上的高溫，外出要做好防曬，並且多補充水分預防中暑。

周四西南風會逐漸增強，水氣也增多，吳聖宇說，中南部沿海平地清晨到上午有短暫陣雨機會，白天之後陸地上的熱對流發展也會變得旺盛，各地普遍有機會出現午後雷雨，並且要留意局部大雷雨發生的情況。午後降雨之前溫度依然炎熱，東半部高溫32至34度，西半部高溫有34至36度或以上。

目前在南海南部逐漸有低氣壓環流開始建立，吳聖宇表示，在未來兩三天內，會逐漸順著西南季風北上，而往東北方向移動，逐漸往巴士海峽一帶接近，強度也可能逐漸發展。預估周五會來到巴士海峽或恆春半島近海一帶，強度有機會發展到熱帶性低氣壓等級。周六進入台灣東南部、東部海面繼續往琉球群島方向移動，周日往琉球群島方向逐漸遠離，進入台灣以東往琉球群島移動的過程中有可能繼續增強為颱風，不過已經是在離開台灣的階段，直接的影響較小。

吳聖宇表示，由於周五至周六南海過來的這個熱帶性低氣壓或颱風將離台灣較為接近，同時伴隨西南季風水氣北上，周五北邊還有微弱鋒面靠近，雖然鋒面結構會被熱低或颱風干擾而逐漸消失，但是預期各地的天氣都不穩定，普遍會有短暫陣雨或雷雨，受低壓擾動影響較大的南部、恆春半島以及花東地區要留意較大雨勢發生機會，中北部、東北部則是要注意不穩定大氣環境配合白天熱力作用可能引發的局部大雷雨現象。

周日熱低或颱風往琉球群島一帶遠離，但是，他說，台灣附近西南季風帶來的水氣仍多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，白天陸地上的熱對流發展也較為旺盛，仍有局部大雷雨出現的機會。因為降雨增多，周五到周日各地高溫降到30至33度之間。

吳聖宇表示，下周一開始，西南季風會更為明顯，水氣更為增多，下周二另一鋒面逐漸抵達，接下來一直到下周末鋒面可能就在台灣附近徘徊，結合西南季風而形成典型的梅雨鋒面型態，配合中高層短波槽活動，鋒面上還可能陸續有低壓波動發展，預期會是天氣相當不穩定的1周，各地降雨機會高，並且要留意明顯降雨出現的可能性，提醒大家要提早預作準備。

到了6月15日之後，太平洋高壓有增強西伸的趨勢，吳聖宇表示，梅雨鋒面的位置將可望開始北抬，降雨逐漸減少，後續一直到端午節連假之前，如果高壓能順利的繼續擴展並且向北調整，梅雨季節也將來到尾聲，不過時間尚早，未來的變化情況還有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。