6月是防蟑重要時期！拒小強到家中避暑 做好3件事舒爽到明年

隨氣溫逐漸攀升，且環境潮濕，6月正是蟑螂最活躍的繁殖巔峰期。據日媒「Grapee Lifehack」報導，蟑螂在攝氏25度以上的環境活動最頻繁，梅雨時期到夏季這段期間最容易繁殖，到了30度左右、濕度60%以上時，甚至最高會飛進5公尺左右的樓層，從二樓陽台入侵。由於成蟲僅需5毫米、孵化後的幼蟲只需0.5毫米的縫隙就能潛入，因此夏季防蟑不僅能決定當下的生活品質，更與隔年的蟑螂數量息息相關。

想要杜絕這群不速之客，第一步必須從封起侵入路徑下手。民眾常忽略門窗縫隙的漏洞，民眾可利用隙縫防蟲貼條將縫隙封住。此外，廚房與浴室的排風扇、通氣孔等對外管道，應加裝較厚的濾網；冷氣排水管尾端，也務必套上細的防蟲網，才能阻止蟑螂溜進家門。

第二個關鍵則是培養良好生活習慣，打造讓害蟲敬而遠之的環境。蟑螂在攝氏35度以上時，也喜歡躲避於陰涼處。因此在氣溫稍降的夏季夜晚便容易在垃圾場或陰涼的室內出現。且蟑螂對氣味極其靈敏，家中的廚餘與垃圾應立即清理，並將垃圾袋口確實綁緊，避免異味外洩。另外，有習慣囤積網購紙箱的人也要注意，紙箱極易成為築巢產卵的溫床，拆封後切勿長期堆放在室內，必須盡速回收丟棄。

最後則要備妥殺敵工具。平日應在隨手可得處備好強力殺蟲噴霧，並在廚房暗處放殺蟑餌劑，利用蟑螂分食同伴屍體的習性，引發連鎖毒殺效應以瓦解巢穴。專家強調，夏季徹底落實三大策略能有效遏止秋季產卵，從根本降低隔年害蟲大爆發的機率，輕鬆享受乾淨舒適的夏天。