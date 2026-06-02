快訊

空軍官校T-34C教練機墜機 機上2飛官殉職

Instagram爆重大漏洞！Meta AI客服竟成盜帳幫凶 官方回應了

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光！飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

聽新聞
0:00 / 0:00

全國首站！屏東九如鄉一站式高齡換照 520多名長輩免奔波完成換照

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信（後排站者左二）特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，長輩在公所等待體檢。圖／屏東縣九如鄉公所提供
高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信（後排站者左二）特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，長輩在公所等待體檢。圖／屏東縣九如鄉公所提供

高齡換照新制5月31日上路，換照年齡由原本75歲下修至70歲，符合資格長輩收到監理站寄發換照通知書後，要完成體檢，再到指定地點參加道路安全講習，才可換照。屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，長輩輕鬆換照，鄉親讚「很方便！」。

九如鄉有11個村，九如鄉長藍聰信說，九如鄉村與村之間距離大，鄉親九成以上依賴汽機車通行往返農田、市場與各村聯絡，避免無照駕駛風險，與監理站合作，下鄉一站式換照服務，方便長輩。

藍聰信說，公所與監理站辦理71到74歲換照服務，根據統計，鄉內71到74歲有701人，公所先在5月28、29日與衛生所合作辦高齡人駕駛體格檢驗服務，體檢兩天有400多人參加，通過體檢者，6月1日在公九如鄉圖書館舉辦道路安全講習，即可完成換照作業，共520多名長輩完成換照。

林姓老翁說，這樣真的很方便，直接在公所完成。也有代表說，要跑到市區去辦，很不方便，鄉下長輩大多得過且過心態，下鄉便民服務，一條龍完成。

九如鄉公所表示，感謝九如衛生所主任田惠民、護理長藍慧琳協助辦理，先在5月28日、29日兩天，在公所提供高齡駕駛人體格檢驗服務；凡體檢合格者，6月1日到九如圖書館參加道路安全講習後，完成換照作業。

藍聰信說，高齡換照新制上路後，長輩對換照流程不熟悉，整合監理站與衛生所資源，將服務直接帶進鄉內，希望透過便民措施，讓長輩免於舟車勞頓，也能安心、順利完成換照，共同守護交通安全。也提醒符合資格長輩，留意監理站寄發通知書，並依照指定日期完成相關程序，一同維護安全、友善的交通環境。

高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，長輩專心聽道安講習，有520多人取得換照。圖／屏東縣九如鄉公所提供
高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，長輩專心聽道安講習，有520多人取得換照。圖／屏東縣九如鄉公所提供

高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，長輩在公所等待體檢。圖／屏東縣九如鄉公所提供
高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，長輩在公所等待體檢。圖／屏東縣九如鄉公所提供

高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，長輩專心聽道安講習，有520多人取得換照。圖／屏東縣九如鄉公所提供
高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，長輩專心聽道安講習，有520多人取得換照。圖／屏東縣九如鄉公所提供

高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢。圖／屏東縣九如鄉公所提供
高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢。圖／屏東縣九如鄉公所提供

高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信（右三）與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，完成換照。圖／屏東縣九如鄉公所提供
高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信（右三）與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，完成換照。圖／屏東縣九如鄉公所提供

監理站 高齡駕駛 駕照

延伸閱讀

高齡駕駛換照昨上路 雲林「一站式換照」27長輩順利領新照

朋友要他反映高齡換照太麻煩 沈文程：有助安全和開得更久

高齡駕駛換照新制上路 交通部：嚴密把關 鼓勵繳照

新北敬老卡擴大使用 300點悠遊卡化可消費明年上路

相關新聞

敬老卡用途各地紛放寬！新北明年開放超商消費 新竹可到農會、藥局採購

因應超高齡社會，新北市長侯友宜昨宣布，將採分階段、穩健推動方式，擴大敬老卡功能，除了交通補助，明年下半年六百點中的三百點可在超商、農會、藥局使用，預計明年所需經費約六十億元，二○二九年將實施「點數累積」制。

周五開啟10天降雨模式 賈新興：下周一起4天季風低壓威脅最關鍵

從薔蜜颱風北上到梅雨轟炸，4個關鍵時段一次看清楚。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天至明天，薔蜜颱風北上衝日本；台灣天氣方面，明天至周四，好天氣只剩兩天，高溫炎熱・南海熱帶系統觀察。周五起至15日，降雨模式全面開啟，各地降雨明顯增加，出門雨具不離手；其中，下周一至下周四，季風低壓偏西南風，最關鍵，天氣不穩定，局部陣雨雷雨加上強陣風，避免前往山區，外出特別注意安全。

赴日本注意颱風亂航班！粉專估薔蜜將登陸 先後侵襲大阪、京都、名古屋、東京

薔蜜颱風已減弱為輕度颱風，中央氣象署說，輕颱薔蜜今天2時的中心位置在那霸北北東方210公里之處（台北東北東方750公里之處），以每小時30公里速度，向東北進行。

遭販嬰赴澳46年…凡妮莎返台尋根終圓夢 今如願獲台灣護照

中文名字「王雯」的旅澳洲台灣女子凡妮莎（Vanessa Miles），歷經一年的努力，6月1日中午從我國外交部駐澳洲雪梨辦事處處長吳正偉手上取得全新的中華民國護照，重新取得台灣人身分。

真正的梅雨要來了 專家：周五起低壓帶+滯留鋒面 持續性劇烈降雨開炸

5、6月梅雨季，遲未出現典型的梅雨滯留鋒，不過，天氣將明顯轉變。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據今晨最新AIFS-ENS系集數值模式模擬結果顯示，自周四起，由於環境風場轉為南風，水氣明顯增加，不但南部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；就連午後山區對流發展轉趨旺盛，雷雨範圍擴大，降雨強度也會跟著增強。

外泌體非萬靈丹！ 恐成癌細胞轉移幫凶

壯陽、抗老化、美容保養、神經修復，近年來，外泌體（Exosome）隱然成為再生醫學新寵，儘管外泌體注射屬於違法，但仍有不少診所私下販售昂貴套餐療程。國家衛生研究院最新研究發現，外泌體絕非「萬靈丹」、「還春神藥」，且可能成為癌細胞轉移的幫凶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。