全國首站！屏東九如鄉一站式高齡換照 520多名長輩免奔波完成換照

高齡換照新制5月31日上路，換照年齡由原本75歲下修至70歲，符合資格長輩收到監理站寄發換照通知書後，要完成體檢，再到指定地點參加道路安全講習，才可換照。屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，長輩輕鬆換照，鄉親讚「很方便！」。

九如鄉有11個村，九如鄉長藍聰信說，九如鄉村與村之間距離大，鄉親九成以上依賴汽機車通行往返農田、市場與各村聯絡，避免無照駕駛風險，與監理站合作，下鄉一站式換照服務，方便長輩。

藍聰信說，公所與監理站辦理71到74歲換照服務，根據統計，鄉內71到74歲有701人，公所先在5月28、29日與衛生所合作辦高齡人駕駛體格檢驗服務，體檢兩天有400多人參加，通過體檢者，6月1日在公九如鄉圖書館舉辦道路安全講習，即可完成換照作業，共520多名長輩完成換照。

林姓老翁說，這樣真的很方便，直接在公所完成。也有代表說，要跑到市區去辦，很不方便，鄉下長輩大多得過且過心態，下鄉便民服務，一條龍完成。

九如鄉公所表示，感謝九如衛生所主任田惠民、護理長藍慧琳協助辦理，先在5月28日、29日兩天，在公所提供高齡駕駛人體格檢驗服務；凡體檢合格者，6月1日到九如圖書館參加道路安全講習後，完成換照作業。

藍聰信說，高齡換照新制上路後，長輩對換照流程不熟悉，整合監理站與衛生所資源，將服務直接帶進鄉內，希望透過便民措施，讓長輩免於舟車勞頓，也能安心、順利完成換照，共同守護交通安全。也提醒符合資格長輩，留意監理站寄發通知書，並依照指定日期完成相關程序，一同維護安全、友善的交通環境。

高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，長輩專心聽道安講習，有520多人取得換照。圖／屏東縣九如鄉公所提供

高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，長輩在公所等待體檢。圖／屏東縣九如鄉公所提供

高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢，體檢合格者再到公所參加道安講習，長輩專心聽道安講習，有520多人取得換照。圖／屏東縣九如鄉公所提供

高齡換照新制上路，屏東縣九如鄉長藍聰信特別與監理站合作，「下鄉一站式換照服務」，衛生所到公所辦體檢。圖／屏東縣九如鄉公所提供