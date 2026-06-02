帶非獵人進獵場惹議 獵人協會聲明：獵人證非永久通行證

林保署嘉義分署輔導成立的嘉義縣阿里山鄉鄒族獵人協會，近日遭人檢舉，有持獵人證會員狩獵期間，帶非獵人身分人士進入阿里山鄒族特富野獵場，拍攝影片，引發外界對行為是否符合狩獵管理規範討論；縣府獲報會同林保署嘉義分署調查，經查，確有協會獵人會員帶非獵人進獵場，但非獵人未從事狩獵、獵捕或利用野生動物行為，未違反野生動物保育法。

縣府農業處表示，依野保法，原住民族基於傳統文化、祭儀或非營利自用目的，有獵捕、宰殺或利用野生動物需求時，須依規定向主管機關申請核准或備查，並依相關規範辦理。若未依規定從事狩獵行為違法。

對此事件，鄒族獵人協會發表聲明，取得獵人證不代表可免除遵守協會自律公約及相關法令義務。依照協會自治規範，會員若要在狩獵期間帶領非鄒族原住民人士進入獵場，必須事先向協會完成登記程序，不得自行帶領入山。協會指出，長期以來推動獵人培力、法規教育及文化傳承課程，這些工作不僅是維護傳統狩獵文化的重要基礎，也是獵場管理制度落實關鍵。協會強調，獵人證並非永久且無條件資格認定，未來將定期檢視持證會員參與培力課程、法規教育、文化傳承活動及遵守自治規範等情形，並視實際狀況調整獵人證核發名單。

協會呼籲會員及持證獵人，持續參與相關課程與活動，遵守部落共同建立的管理制度。傳統狩獵權益得來不易，唯有兼顧法令遵循與部落自治精神，才能共同維護鄒族傳統狩獵文化及山林資源永續發展。

林保署嘉義分署指出，未經申請核准獵捕野生動物遭查獲，依野保法，獵捕保育類野生動物可處2萬元至10萬元罰鍰；獵捕一般類野生動物則可處千元至1萬元罰鍰，首次違反免予處罰，「獵人證」是協會發給符合資格會員，協會再依「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」，統一向縣府申請狩獵額度，今年度協會獲核准全年合法獵捕山肉1500頭，須依規定完成狩獵成果回報。持獵人證會員可在協會申請核准總額度合法狩獵，不需個別向縣府申請。

此事件雖未違反野保法，卻凸顯部落自治管理與傳統狩獵制度執行的重要性。協會盼藉由再次宣導自律規範，強化會員守法觀念，共同維護鄒族珍貴的傳統文化與山林資源。