周五開啟10天降雨模式 賈新興：下周一起4天季風低壓威脅最關鍵

從薔蜜颱風北上到梅雨轟炸，4個關鍵時段一次看清楚。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，今天至明天，薔蜜颱風北上衝日本；台灣天氣方面，明天至周四，好天氣只剩兩天，高溫炎熱・南海熱帶系統觀察。周五起至15日，降雨模式全面開啟，各地降雨明顯增加，出門雨具不離手；其中，下周一至下周四，季風低壓偏西南風，最關鍵，天氣不穩定，局部陣雨雷雨加上強陣風，避免前往山區，外出特別注意安全。

近期天氣，他說，明天午後各地山區及北北基宜有零星短暫雨。周四，台中以南及宜花東有零星短暫雨，午後各地轉有局部短暫雨。周五至周六，受低壓帶影響 ，白天各地有零星短暫雨，午後各地轉有局部陣雨。周日，各地有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。明天至周五，台東有局部火燒風發生的機率。下周一至下周四，受季風低壓帶偏西南風影響，各地天氣不穩定有局部陣雨或雷雨並伴隨強陣風發生的機率。

賈新興表示，觀察明天至周四，在南海海面上熱帶性低氣壓生成的機率。另外，持續觀察周五至15日，有受低壓帶及偏強西南季風影響的機率。綜合研判，下周一至15日，台灣降雨以偏多的機率較高，之後至30日降雨轉以偏少的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

TY侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書