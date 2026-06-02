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赴日本注意颱風亂航班！粉專估薔蜜將登陸 先後侵襲大阪、京都、名古屋、東京

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
輕度颱風薔蜜今天2時的中心位置在那霸北北東方210公里之處（台北東北東方750公里之處），以每小時30公里速度，向東北進行。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風薔蜜今天2時的中心位置在那霸北北東方210公里之處（台北東北東方750公里之處），以每小時30公里速度，向東北進行。圖／取自中央氣象署網站

薔蜜颱風已減弱為輕度颱風，中央氣象署說，輕颱薔蜜今天2時的中心位置在那霸北北東方210公里之處（台北東北東方750公里之處），以每小時30公里速度，向東北進行。

對日本的影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠薔蜜颱風通過沖繩本島（那霸）附近，󠀠󠀠隨後逐漸轉向東北，並加速前進。沖繩昨晚至深夜間影響最為明顯，󠀠󠀠留意強風、豪雨及巨浪。日本九州地區，󠀠󠀠今天下午將通過九州南方近海。關西地區（大阪京都）今晚至明天清晨前，󠀠󠀠預計於和歌山附近登陸，󠀠󠀠此時大阪、京都一帶風雨最為明顯。󠀠

至於對日本中部地區（名古屋）的影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠明天凌晨至上午間，󠀠󠀠颱風中心將通過名古屋南方海域附近，󠀠󠀠此時強風大雨。關東地區（東京）方面，明天上午至下午間，󠀠󠀠颱風中心將直接穿越東京上空，󠀠󠀠嚴防強風大雨。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠由於薔蜜颱風移動速度相當快，󠀠󠀠日本各地受颱風影響最明顯的時間大約12至18小時左右，󠀠󠀠影響期間須留意強風、大雨，󠀠󠀠以及航班、鐵路與高速公路等交通運輸，󠀠󠀠可能出現延誤或調整情形。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

大阪 名古屋 京都

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