真正的梅雨要來了 專家：周五起低壓帶+滯留鋒面 持續性劇烈降雨開炸

5、6月梅雨季，遲未出現典型的梅雨滯留鋒，不過，天氣將明顯轉變。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據今晨最新AIFS-ENS系集數值模式模擬結果顯示，自周四起，由於環境風場轉為南風，水氣明顯增加，不但南部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；就連午後山區對流發展轉趨旺盛，雷雨範圍擴大，降雨強度也會跟著增強。

他說，周五至15日，前後分別受低壓帶及滯留鋒面接力影響，天氣更不穩定，環境水氣增多，降雨機率更為提高，全台降雨機率跟著增大，低壓帶中亦有熱帶擾動天氣系統發展的可能，帶動西南季風增強且持續將大量暖濕水氣輸送至台灣附近；而滯留鋒面伴隨著組織性的中小尺度對流系統移入，亦是持續性的劇烈降雨肇因。

「降雨的時間，將不再單限於午後」，他表示，降雨的範圍，全台都有機會，中南部及東南部最為明顯，尤其在山區降雨。要留意局部較大雨勢發生的機會，有安排戶外活動要特別留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。