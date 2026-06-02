凌晨01時39分嘉義梅山規模3.8地震 最大震度3級

於6月2日凌晨01時39分，嘉義縣梅山鄉發生規模3.8有感地震，震源深度約8.7公里，屬於淺層地震。此次地震震央位於嘉義縣政府東北東方約41.7公里處，造成雲林縣草嶺及嘉義縣民雄最大震度達3級，南投縣及嘉義市震度2級，臺南市則感受到1級微弱搖晃。

最大震度3級地區:雲林縣、嘉義縣

面對最大震度3級的區域，幾乎所有人均感受到搖晃，包括房屋震動及櫥櫃內碗盤聲響。建議民眾在地震發生時保持鎮定，立即採取趴下、掩護及穩住的防震動作。避免靠近窗戶，並盡快尋找堅固家具下躲避，以降低物品掉落或震碎玻璃的危險。此外，車輛駕駛者應注意行車安全，停止於安全地點觀察周圍狀況，並留意可能的餘震。

最大震度2級地區:南投縣、嘉義市

震度2級區域多數民眾會感受到輕微搖晃，電燈及吊掛物輕微擺動，靜止車輛輕輕搖晃。建議居家及室內工作人員保持注意，檢查周圍環境，避免懸掛物掉落造成傷害。

最大震度1級地區:臺南市

1級微震時，靜止或靜止中的人可能察覺微弱搖晃，對日常生活影響不大，無需特別措施仍應保持警覺。

此次地震雖屬規模不大，但提醒民眾仍需做好防震準備，掌握正確防震知識，有助於降低地震潛在風險。日常應檢查家中電器設備安全，並熟悉避難路線與防震守則，保障個人與家庭安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）