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華信高花、中花航線 7月前申請停飛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

華信航空高雄、台中花蓮航線，搭載率僅二、三成，二航線虧損七千萬元。華信航空董事長陳大鈞昨指出，七月前申請停飛。對此，交通部民航局長何淑萍表示，待華信正式提出申請後再做整體評估。

陳大鈞先前受訪時指出，高雄至花蓮及台中至花蓮航線整年虧損七千萬，高花搭載率僅兩成，中花航線三成，高齡長者票價還打五折，但載客率也沒增加，需求較高的離島航線如金門、馬公也無法增加航班。

陳大鈞昨出席華信航空活力裝發表及卅五周年慶活動時再表示，高花、中花搭載率低，以業者的角度，盼能停飛這些航線，儘管社會上有很多不同看法，華信也盡力、努力做好各方溝通；如果各界無法諒解，華信航空也不能再等下去，預估七月前會向民航局提出停飛申請。

民航局長何淑萍說，華信航空之前提過盼能停飛花蓮航線，民航局也了解，國內線長期以來尤其在花蓮地區載客率，以及航空公司經營成本等都有相關考量，將等華信航空公司正式提出申請後再整體評估，目前華信還沒有提出來。

而國內線機票已凍漲廿六年，國籍航空也已正式提出調整申請，何淑萍表示，民航局目前正在進行成本檢討，還需要一點時間，會盡量努力於今年完成票價調整審查。

另外，華信航空昨天首度亮相自家新制服「活力裝」，整體設計以華信航空企業色丈青藍為主視覺，搭配橘黃色點綴，透過撞色呈現年輕活力感，褲裙採用撞色拼接百褶設計，長褲則於口袋加入橘黃色細節，讓沉穩丈青色系增添視覺亮點，六月六日起，空服員於周六、日改穿新制服。

華信航空 金門 花蓮 高雄市 台中

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