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國籍航空燃油附加費7日起調降 轉機過境設施費2階段漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
國籍航空公司國際航線客運燃油附加費，自本月七日起調降。記者葉信菉／攝影
國籍航空公司國際航線客運燃油附加費，自本月七日起調降。記者葉信菉／攝影

近期航空燃油價格下跌，交通部民航局昨表示，國籍航空的國際航線客運燃油附加費，將自六月七日起調降，短程航線調降為卅五美元，長程航線調降為九十一美元；另外，考量我國機場建設及考量物價波動，未來轉機旅客的「轉機過境設施使用費」，將從今年九月一日起分兩階段調漲。

民航局於二○○五年與國籍航空協調客運燃油附加費調整機制，以中油公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準。未達四十美元為不收費的第一級距，四十美元、未滿五十美元為開始收費的第二級距，短程航線為五美元，長程航線為十三美元；當油價每增加十美元時，短程航線增加二點五美元，長程航線增加六點五美元。

先前受到中東戰事影響，連帶推升航空燃油價格飆漲，國際線短程航線每航段漲四十美元，約新台幣一四三七元、長程航線每航段調漲至一一七美元，約新台幣三七三五元，創下燃油附加費計算公式上路廿一年以來的新高，許多出國民眾感嘆荷包失血。

民航局昨宣布，依據中油公告的國際航線航空燃油價格，由每桶二○八點七八元調降為一六○點一美元，國籍航空的國際航線客運燃油附加費，短程航線由四十五美元調降為卅五美元，約新台幣一○八二元，長程航線由一一七美元調降為九十一美元，約新台幣二八一三元，本月七日起生效。

另外，出境旅客隨機票收取的「機場服務費」今年九月一日起分兩階段調漲，每人從五百元漲至七五○元，二○二八年九月一日再漲至一千元，交通部昨公告，因應我國機場建設及考量物價波動，轉機旅客的「轉機過境設施使用費」也依照機場服務費時程及費用分兩階段調漲。

交通部表示，轉機過境設施使用費自二○二三年三月起向每位轉機過境旅客收取五百元，二○二五年桃園機場轉機過境旅客約六九○萬人次，轉機過境設施使用費收入約十七億元；高雄機場約三點四萬人次，收入約八五○萬元。

依二○二五年運量估算，首階段調整後，桃機公司及民航局可分別增加年收入約八點五億元、四二五萬元。

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