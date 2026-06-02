外泌體非萬靈丹 恐成癌細胞轉移幫凶

壯陽、抗老化、美容保養、神經修復，近年來，外泌體（Exosome）隱然成為再生醫學新寵，儘管外泌體注射屬於違法，但仍有不少診所私下販售昂貴套餐療程。國家衛生研究院最新研究發現，外泌體絕非「萬靈丹」、「還春神藥」，且可能成為癌細胞轉移的幫凶。

這項研究係由國衛院細胞及系統醫學研究所副所長李華容研究團隊所執行，從癌症轉移與神經修復等兩大方向切入，試圖打開外泌體長期被視為「黑盒子」的神祕面紗，研究成果日前刊登於國際權威期刊「Cancer Research」與「Journal of Extracellular Vesicles」。

「外泌體不一定是治療幫手，也可能成為癌症擴散的推手。」李華容說，外泌體就像是細胞間的「快遞員」、「通訊軟體」，進行訊息傳遞與交互作用，包括細胞之間的溝通互動，甚至是組織與器官之間，當然也會參與癌細胞的侵襲、轉移等病理過程。

研究團隊在乳癌肺轉移研究中發現，部分具有高度肺轉移能力的乳癌細胞，表面帶有特殊的醣化修飾，如同取得一張「肺部通行證」，容易穿越肺部血管屏障，並形成轉移病灶。令人擔憂的是，這些癌細胞釋放出的外泌體，同樣攜帶類似訊號，提前改變肺部微環境，提高血管通透性，替癌細胞鋪路，形成所謂的「先鋒部隊」。

「腫瘤轉移其實是一場有計畫、有策略的精準攻擊。」李華容說，市面眾多外泌體產品僅強調來源細胞，但缺了有效成分的分析報告，以及體內分布追蹤及作用機制驗證。如果用了未經篩選、品質不佳的外泌體，從理論上來看，可能增加癌症擴散風險。

不過，外泌體確實具備驚人的治療潛力，研究團隊利用特定小分子調控間質幹細胞狀態，成功誘導細胞產生具有神經修復能力的功能型外泌體（NHRI-iExo）。這類外泌體富含特定脂質型活性分子，可穩定送達受損腦部組織，促進神經細胞再生、降低神經發炎反應，進而改善動物模型的學習與記憶能力。

衛福部表示，目前沒有任何外泌體產品被核准作為治療用途，僅能用於化妝品原料，不得注射、不能宣稱療效，民眾千萬不要輕易嘗試。此外，醫療院所如違規施打或不當廣告，均屬違法，違規最高可開罰兩千萬元。