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6月徵文主題 失智看診攻略

聯合報／ 本報訊

不少長輩出現健忘、重複問話或情緒改變時，家人想安排就醫進行失智評估，但常遭到拒絕。有些長輩擔心被當成「失智老人」，害怕被貼標籤、拖累家人，也有人認為只是正常老化，不願承認記憶力退化，甚至擔心以後會失去自由、被限制生活。面對這樣的排斥與不安，你是否也曾想方設法，讓長輩願意踏出就醫第一步？歡迎分享你的溝通技巧、陪伴方式與經驗。

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徵文 聯合報 失智

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