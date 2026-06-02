健康你我他／陪伴參加社區活動 減緩母親失智惡化

失智是一道漫長的照顧關卡。失智症者初期會出現健忘，不記得現在發生的事，拋開世俗放空一切，有人說失智是最幸福的病，但事實上對罹病者和照顧者而言，都是巨大的折磨。

母親邁入80歲後，對人、時、地的認知出現混淆，有一次竟然問我，「妳是我妹妹嗎？」背著她，我淚流滿面。本來熱愛的工作提不起勁，在熟悉的環境常迷路，判斷力變差、警覺性降低，注意力也不集中、情緒激躁不安。母親有高血壓和巴金森病要定期回診，我陪她看診且順便安排進行失智評估。

母親被確診失智症後，內心大受打擊，變得焦慮與憂鬱，整天關在家裡不肯出門。我鼓勵她，陪她一起參加社區活動，保持人際互動，讓病情不致惡化。蒐集到許多相關的失智資訊，協助照顧母親。

母親喜歡種花植草，到園藝行選購花苗，讓她澆水施肥照顧，對腦部是很好的刺激。有時放手讓她到超市採買，不僅能維持自主能力，也可以增加自信心，當然有替她配戴定位手鍊避免走失。

照顧失智者並不容易簡單，是一道辛苦漫長的關卡，除了要有耐心和愛心，照顧者也要留心自己的健康，一起預防及延緩失智。