雞婆藥師的送藥地圖／蘇柏名從竹科新貴轉職 用行動回饋社會

現年40歲的台北市立聯合醫院藥師蘇柏名，從事藥師工作已13年，很難想像原本是竹科電子新貴的他，因為「想要幫助更多的人」、「回饋社會」，毅然決然離開科技業轉而當藥師，從事「送藥到府」的居家藥師，希望有溫度地服務更多患者。

蘇柏名大學考上藥學系，碩士則是外語所，畢業後即進入電子業。離開電子業後，他先在基層診所擔任藥師，2015、2016年時，台北市立聯合醫院總院長黃勝堅推動居家醫療整合照護計畫，因為他大學時曾在聯醫擔任藥師，在此機緣下，他回到聯醫投入居家醫療，當一名「送藥到府」的居家藥師，這一做就是10年。

無論颳風下雨，蘇柏名騎機車送藥到府。圖／蘇柏名提供

居家醫療送藥 颳風下雨無阻

「居家醫療送藥與在醫院藥局工作，完全不一樣。」蘇柏名說，送藥到府需要更多的專業知識，包括長照技能等；再者，北市許多老舊公寓常住著獨居、失能長輩，無法就醫及用藥，因此藥師親自送藥到病人家中有其必要性，可以了解病人用藥情形，依病人需求整理藥品、排好藥盒，提醒病人吃藥。

「居家藥師必須配合病患時間，無論颳風下雨，只要病人有用藥需要，一定使命必達。」目前蘇柏名送藥對象，累積大台北地區有30多位個案，每個月騎摩托車外出送藥達20多次。

新冠疫情期間，待在檢疫所的民眾生病，有藥物的需求，蘇柏名曾多次於凌晨1、2點送藥到檢疫所。一次強烈寒流來襲，陽明山飄雪、冷風刺骨，他騎著摩托車送藥到陽明山，「冷到感覺身體要炸掉」，讓他仍記憶猶新。

為讓失智的阿嬤順利服藥，蘇柏名將藥包釘在日曆上，解決用藥問題。圖／蘇柏名提供

藥包釘在日曆 提醒阿嬤吃藥

如何讓高齡患者規律用藥，真是一大考驗，蘇柏名說，一名早期失智的90歲阿嬤，有眩暈症須按時吃藥，但她常忘記吃藥或一天吃了好幾次，又有時擔心服藥過量而不吃藥，服藥情況混亂。經他與主治醫師討論，將每天三次用藥，改為每天一次，並在藥盒貼上日期，讓阿嬤記得吃藥。

但隨著失智病情進展，阿嬤仍常忘記吃藥，最後蘇柏名想出妙招，因為阿嬤每天一早習慣撕日曆，因此他將每天的藥包釘在日曆上，只要一撕日曆，就看到了藥包，解決用藥問題。

「對許多患者及家屬來說，藥師畢竟是外人，經常進出家門，生活恐受到打擾。」蘇柏名指出，一位罹患三高的80多歲阿嬤，必須每天用藥，但無法定期回診，被列入居家送藥的關懷對象，她一開始反對藥師進到家裡，但經幾次溝通、相處後，動之以情，「先照顧好自己，才是子女之福」，重拾阿嬤自我的責任感。

透過實際接觸 了解病人所需

「這樣的經歷是醫院藥師接觸不到的。」蘇柏名說，醫院藥師主要工作是核對藥物，查看藥物有無交互作用，再把藥物交給民眾，完全不知道民眾會不會按時吃藥；居家藥師則需接觸病人，這正是他待科技業服務的強項，感受不同人的需求、面向及視角，適時地給予協助。

蘇柏名分別從事科技業及藥界，對他來說，這是難得的經驗，在居家醫療服務時，容易消弭與病人在專業、溝通的差距，較容易對別人產生共感、同理心。多年來，他與眾多長者及家屬成為好友，即便服務的對象已過世，患者子女仍常傳來致謝訊息。

儘管科技業高薪，但蘇柏名說，如果可以重新再選擇一次職業，他還是會選擇當藥師，「因為這是一份可以真正了解病人所需，有溫度、溫暖的職業。」