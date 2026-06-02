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城鄉需求落差 長者盼敬老卡有多元用途

聯合報／ 記者邱瑞杰洪子凱周宗禎黃羿馨／連線報導

全國各縣市陸續加碼敬老卡點數，許多長者都樂見，也有不少長輩反映，「不是不想用，而是用不到」。尤其是偏鄉欠缺公共運輸，長者更希望放寬使用範圍。

新北市瑞芳區頌德里長林高白梅說，很多里內長者跟她一樣，平時只會搭車往來九份和瑞芳，每月敬老卡月點數用不完，感覺白白浪費了。瑞芳鶴齡早健會昨辦活動，安排長者出門遊玩，林高白梅在遊覽車上宣布市府的敬老卡新政策，告訴大家除了點數增加，部分點數還可以像悠遊卡一樣，到超商買便當、買飲料，因為很實用，大家聽了都很開心，相當有感。

北市九十歲吳姓婦人表示，因行動不便沒辦法常出門，就算出門也在住家附近活動，敬老點數每月用不完，點數加碼固然好，期待能多元使用，可以有多一點與生活消費模式相關的用途，如買菜、超商兌換商品等，使用上更友善、便利。

北市陳姓老翁也說，雖然近年有擴大使用方式，但長輩對於資訊接受並不全面，不知道哪些場館可以使用，有些業者也不會主動提醒，政府應加強宣導，讓敬老卡風氣更普及。

台南敬老卡現以補助交通為主，也能用於運動中心，新市區豐華里長謝成說，里內一天只有三班公車往返，觀察每班頂多三、五人搭乘，大多到新市火車站或者安南醫院，當地也沒YouBike站點、運動中心，長輩大多徒步或騎車代步，敬老卡使用範圍局限。

謝成認為，敬老卡應該對準老人需求，地方長者獨居比率高，開伙較麻煩，偶爾需要外食，如果放寬使用範圍能去超商、農會消費，長輩可以就近採買，也是一種鼓勵外出的誘因。

龍崎區余姓長輩說，龍崎山區老人比率高，長者會到附近關廟區覓食、採買日用品，龍崎有一家超商在農會旁邊、鄰近公車站牌，敬老卡如果開放購物功能，老人家會覺得很實用。

新竹縣敬老卡目前是五百點，十月起翻倍到一千點，同時放寬在農會、藥局購物。不過，偏鄉長者期盼能擴大到超商或小吃店，才符合當地需求。

一名新竹五峰鄉長者表示，偏鄉生活型態與市區差異大，山區沒有診所和藥局，多數醫療需求仰賴衛生所，農會販售的商品種類有限，未必能滿足日常所需。部落裡已有超商，若能開放在超商使用，長者使用敬老卡意願和機會將大幅提升。

另有部落長輩反映，長輩年紀大、行動不便，平時仰賴送餐服務或請親友代購便當，若能將擴大適用於餐食消費或送餐服務，讓在地小吃店也能刷敬老卡，更能貼近偏鄉長者需求。

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