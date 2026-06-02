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健康名人堂／三班護病比入法 醫療轉型「精實住院」新策略

聯合報／ 洪子仁

醫療環境改變與勞動權益抬頭，三班護病比正式入法開啟台灣醫療體系的新里程碑。此政策初衷在保障護理人員勞動權益、降低過勞風險，並提升病人安全與醫療品質。但在總體人力無法補足的狀況下，醫院勢必面臨限床或縮床的抉擇，住院資源更稀缺，成為新挑戰。

面對「有床無人」的新型態，過去靠擴充病床滿足病人的思維必須徹底改變。醫療機構必須從「供給端」的病床擴充，轉向「需求端」的精準節制與流程改善，才能因應未來新常態。建議由以下三大配套著手：

一、擴大門診手術與處置項目

過去受限於健保規範及民眾習慣，許多技術上可在門診完成的手術，往往因預後觀察或院方常規而安排住院。當住院資源有限時，首要任務便是在確保醫療品質的前提下，將不需要住院的醫療移轉至門診手術中心處理。

近年微創手術快速發展，過往的大手術其創傷性與術後恢復時間已大幅縮短。包括簡單型心導管手術、內視鏡黏膜下剝離術（ESD）、白內障手術、部分疝氣修補及腹腔鏡膽囊切除等，都具備高度門診手術潛力。

未來醫院將建構完善的門診手術中心（Day Surgery Center），搭配標準化術後居家衛教與遠距追蹤。透過流程重新設計，不僅能將病床留給重症患者，也能提升病人生活品質並降低院內感染風險。

二、住院精實流程 縮短平均住院天數

住院精實管理（Lean Management）的核心在於「消除不必要的浪費」，等待就是最大的浪費。現行流程中常有等待報告、跨科會診或檢查排程等無效等待，這是對住院資源的內耗。

推動「住院精實方案」必須落實住院前超前部署。翻轉過去「住院後才檢查」的常規，將術前檢查全面提前至門診或「住院前準備中心」完成。病人當天即可直接進入手術室，實現「當日住院、當日手術」以減少等待。只要全院平均住院天數有效下降0.5至1天，釋出的病床周轉率與護理能量，將能緩解三班護病比入法後的壓床壓力。

三、縮短健保與商保差距 終結非必要住院現象

在節制住院資源的挑戰中，最棘手的是因商業醫療保險理賠條款導致的「假性住院」。許多早期設計的實支實付醫療險，限定「必須有住院事實」才給付昂貴的癌症標靶藥或新式醫材。導致許多病人為了施打數小時化療或領取口服標靶藥，即便行動自如，也必須請託醫師「住一天」以取得理賠診斷書。

解決此問題需要金管會、衛福部、健保署與壽險公會跨部會改革，鬆綁保險條款，鼓勵業者將「日間手術」與「門診特定處置」納入實支實付範疇，才能解開商保卡健保的惡性循環，釋放不當使用的病床資源。

三班護病比入法是一場對台灣醫院經營與就醫文化的總體檢。雖然短時間內限縮病床供給，但也是絕佳的轉型契機，引領醫療資源運用走向「價值導向」與「精實效率」的新時代。

（作者洪子仁為台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長）

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