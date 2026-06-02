敬老卡用途擴大 民團：應守住鼓勵長者參與初衷

台灣邁入超高齡社會，各縣市紛紛擴大敬老卡使用範圍，更成為地方選舉政策議題。學者認為，敬老卡已從早期單純的交通優惠工具，逐步發展為整合多元高齡福利的政策平台，反映高齡者需求日趨多元，但民團提醒，功能持續擴充時，仍應守住鼓勵長者外出與社會參與核心精神。

台北大學社會工作學系教授曾敏傑表示，敬老卡最初用意是提供高齡者交通優惠，使用範圍從公車擴及捷運、台鐵、計程車及公共自行車等。隨社會發展，高齡者需求不再局限於交通，還涵蓋健康促進、終身學習、文化參與及長照服務等更多元面向，各縣市近年陸續擴大敬老卡用途，某種程度反映高齡福利政策正朝整合性服務方向發展。

曾敏傑指出，擴大使用範圍有助提升長者使用便利性，也讓各項福利資源更容易取得，但如何兼顧財政永續與資源配置效率，仍待社會持續討論。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，敬老卡最核心目標仍是促進高齡者社會參與，政府透過交通補助降低外出障礙，鼓勵長者參與運動、健康促進、文化展覽及社區活動等，都符合敬老卡設計初衷。

但她也提醒，若擴大至超商購物、兌換商品等一般消費，恐逐漸偏離促進社會參與目的，甚至可能出現由家人代為使用、未必是長者本人受益等，整體而言，健康、活動力較高長者容易受惠，真正需要照顧的重度失能長者卻未必獲得足夠幫助。

張淑卿建議，敬老卡政策應更聚焦高齡者實際需求，例如擴大計程車、跨縣市公共運輸使用範圍，或針對重度失能長者提供特殊交通接送補助等，讓資源真正用於協助長者外出、就醫及參與社會活動，發揮高齡福利政策最大效益。

義守大學財務金融學系教授李樑堅表示，各縣市陸續升級敬老卡點數、使用範圍，某種程度反映地方政府之間的政策競爭，回應高齡族群需求的同時，也將增加地方財政負擔。他指出，敬老卡設計目的是鼓勵長者走出家門參與社會活動，若逐漸擴大至超商購物等，恐與原本政策目標及定位產生落差。他說，將點數轉為一般消費使用，性質接近現金補貼或消費券，設計要有配套，才能將資源用在對的地方。