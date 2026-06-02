敬老卡用途各地紛放寬 新北明年開放超商消費

因應超高齡社會，新北市長侯友宜昨宣布，將採分階段、穩健推動方式，擴大敬老卡功能，除了交通補助，明年下半年六百點中的三百點可在超商、農會、藥局使用，預計明年所需經費約六十億元，二○二九年將實施「點數累積」制。

今年七月起，雙北敬老卡點數同步從四百八十點增為六百點，新北市並新增YouBike二點○Ｅ電輔車前卅分鐘免費。第二階段明年上半年推動，新增復康巴士、市立聯合醫院及衛生所健康檢查，並包含高齡換照健檢，以及觀光巴士、景觀雙層巴士和溫泉等項目，涵蓋交通、健康促進與休閒面向，提升生活品質。

第三階段二○二七年下半年進一步納入農會、藥局及超商等消費通路，每月六百點將開放最多三百點用於消費通路，讓長輩日常生活享有更多便利。至於超商購物是否有限制？新北社會局長李美珍說，專家學者建議菸、酒等品項不宜納入，先公布政策大方向，未來會說明細節。

除擴大使用範圍，另一重點是點數累積制。侯友宜說，現行一代卡片容量不足，無法支援完整累積與消費功能，市府規畫兩年內完成系統建置及二代卡全面換發，點數累積制二○二九年上路。

新北有八十二萬名長者，侯友宜說，擴大敬老卡使用範圍後，明年經費預估增至五十六億元，二代卡換卡及系統建置費用約四億元，總經費達六十億元，二代卡第二階段要再編五億元。

敬老卡也成為藍綠選將政見攻防，國民黨新北市長參選人李四川說，侯市長跨出一大步，他會接著做。民進黨蘇巧慧競選表示，好政見不分藍綠，二月初蘇巧慧即提出提升到一千點，不會每月歸零。

除了新北市將開放購物消費，新竹市去年敬老卡加碼到八百點，就開放到農會、藥局採購；今年十月起提高到一千二百點，農會、藥局使用上限將從二百點提高到三百點。

新竹縣十月起敬老卡、愛心卡點數加倍到一千點，除新增折抵診所掛號費外，還有農會、藥局每月二百點，並首創折抵長照交通車費用每月二百點。但縣府評估，經費將從每年五千萬元增加到近九億元，因長者人數逐年增加，未來將向中央爭取補助，並開源節流因應。

鄰近的北市敬老卡，目前可使用在十二項交通運具、七十一處場館、廿一處北市聯合醫院門診，尚未開放購物使用。

高雄市敬老社福點數原先每年一二○○點，七月起調升為每月六百點。市府表示，將參酌其他縣市做法，解決卡片系統介接問題，研擬擴及大型區域醫院或地方診所扣抵掛號費，採買農漁會商品、泡溫泉等用途，將納入後續評估。

台中市敬老卡每月有一千點，是六都最高。各地競相加碼與擴充購物使用，中市府表示，敬老卡核心是鼓勵長者社會參與，而非替代性生活補貼，是否擴大用途要審慎評估。

彰化縣長青卡每月一千元，縣府表示，暫無加碼計畫，以免排擠其他社福預算。