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醫美偷拍 衛福部公布首波17家違規診所

聯合報／ 記者沈能元張宏業／台北報導
台北地檢署昨指揮警方搜索送子鳥生殖中心診所，約談實際負責人謝佳琳（圖）、現場經理林千洧到案，檢方依妨害性隱私罪偵辦，訊後命二人各廿萬交保。記者林伯東／攝影
台北地檢署昨指揮警方搜索送子鳥生殖中心診所，約談實際負責人謝佳琳（圖）、現場經理林千洧到案，檢方依妨害性隱私罪偵辦，訊後命二人各廿萬交保。記者林伯東／攝影

多家醫美診所爆發針孔偷拍事件，衛福部醫事查詢系統「美容醫學專區」昨公布「侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，首波十七家診所入列，包括愛爾麗光澤、聖宜等連鎖醫美診所等，均遭罰五十萬元，及停業六個月處分。

台北地檢署昨指揮警方搜索送子鳥生殖中心診所，約談實際負責人謝佳琳、現場經理林千洧（圖）到案，檢方依妨害性隱私罪偵辦，訊後命二人各廿萬交保。記者林伯東／攝影
台北地檢署昨指揮警方搜索送子鳥生殖中心診所，約談實際負責人謝佳琳、現場經理林千洧（圖）到案，檢方依妨害性隱私罪偵辦，訊後命二人各廿萬交保。記者林伯東／攝影

愛爾麗爆發偷拍事件後，北市警察局配合衛生局等單位稽查，發現送子鳥生殖中心台北院區手術間疑有攝影設備被拆除留下的孔洞痕跡，台北地檢署昨指揮警方搜索，約談實際負責人謝佳琳、現場經理林千洧到案，檢方依妨害性隱私罪偵辦，訊後命二人各廿萬交保。

衛福部累計稽查一○九○家美容醫學醫療機構，四十一家涉及針孔偷拍，各縣市衛生局依違反「醫療法」第一○八條「從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務」，分別開罰。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，已要求各縣市衛生局每周三更新名單送交衛福部，周四官網更新資訊，除了這波十七家診所，其餘二十多家違規業者將陸續公布於官網。

統計至五月廿六日止，首波侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單，包括台北市大安區光澤診所、中山區南京愛爾麗診所、大安區愛爾麗診所、松山區三民光澤診所；新北市林口愛爾麗診所、永和區愛爾麗診所、新莊愛爾麗診所、板橋區光澤診所、板橋區板橋光澤診所。

台中市南屯區光澤診所、西區聖宜時尚診所、西區聖宜診所；高雄市三民區光澤診所、左營區君綺美形診所、左營區博愛愛爾麗診所、新興區愛爾麗診所、左營區維馨乳房外科醫院。

衛福部於五月十三日與醫界開會，決議三個月內提出升級版「醫療機構醫療隱私維護規範」，目前已有四點共識，包括，醫療機構禁止使用密錄設備，公共場域為了公安可以設置固定式錄影設備，但要清楚告示。再者，醫療診療場域中的低度隱私空間，如會議室內的家族諮商等，若要錄影，須事前告知病人並取得書面同意；為高度隱私空間包括手術室、內診等，原則上禁止錄影，如果是教學目的、可以拍攝局部畫面，告知病人並取得書面同意。

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