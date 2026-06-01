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台灣布拉格航班增 業者看好商務旅遊發展潛力

中央社／ 台北1日電

台灣與捷克的互動，近年來越來越密切，目前華航飛航捷克布拉格每周3班，未來星宇航空也將加入；航空業者皆看好布拉格航線在商務或旅遊市場發展潛力。

睽違近6年，捷克參議院議長韋德齊（MilošVystrčil）率約40人代表團於1日至4日訪問台灣，這是他繼2020年8月底之後，二度訪台。

台捷關係加溫，雙方航線往來也更加密切，目前台灣飛捷克布拉格的航班有中華航空每周共有3班；8月起星宇航空也將加入布拉格航線市場，規劃初期每周飛航3班，10月起增為每周4班。

中華航空表示，看好中歐市場發展潛力，瞄準商務經貿及旅遊客群，2023年開航布拉格，並因應旅運需求成長，今年4月起增至每周3班，增班後市場反應良好，第2季平均載客率維持8成5以上，暑期旺季訂位表現更上看9成，整體銷售穩定。

華航指出，為台灣目前唯一提供直飛布拉格航班的航空公司，推出布拉格機場－德勒斯登接駁巴士服務，透過綿密歐洲航網及延伸轉乘，讓旅客有多元選擇，同時鎖定東北亞及東南亞轉機市場，吸引亞洲旅客經台灣中轉往返捷克，強化轉運樞紐核心。

華航表示，未來將持續觀察市場需求及旅運趨勢，適時調整航班規劃，強化歐洲航網布局。

即將加入台捷航線的星宇航空策略長劉允富，日前接受中央社記者訪問時表示，捷克在中東歐具有絕佳位置，可以說是位於歐洲心臟位置，布拉格機場可以銜接德國、奧地利、波蘭等，這也是星宇航空選擇布拉格航線作為歐洲航網起點的主要原因。

不僅如此，劉允富表示，捷克擁有豐富歷史文化，旅遊行程近年來也深受台灣旅客歡迎，尤其高端旅遊更把中歐視為重點路線，將來更可成為台灣與歐洲經貿的中繼點。

旅遊 華航 星宇航空

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